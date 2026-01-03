Srbi uskočili u pomoć Slovencima, Hrvatskoj će sada biti teže doći do cilja

Hrvatska vaterpolska reprezentacija s velikim ambicijama putuje na Europsko prvenstvo koje će se održati u Beogradu od 10. do 25. siječnja 2026. godine, no već na samom otvaranju čeka ih naoko lagan, ali i potencijalno nezgodan zadatak. Prvi protivnik u skupini B bit će Slovenija, reprezentacija koja je povukla neočekivan, ali strateški iznimno važan potez. Izbornik Mirko Vičević na završne pripreme u Kranj pozvao je 22 igrača, a na popisu se našlo i jedno ime koje je posebno odjeknulo regijom, ono novog vratara Milana Bulajića. Riječ je o igraču koji trenutačno brani za srpski Zemun i koji bi trebao donijeti novu dimenziju u igri naših susjeda, čime će okršaj s Hrvatskom 11. siječnja dobiti na dodatnoj težini.

Uključivanje Bulajića u slovensku vrstu nije slučajan potez, već rješenje dugogodišnjeg problema. Kako navode slovenski mediji, u Sloveniji kronično nedostaje iskusnih vratara, a izuzev Jure Betona, nemaju igrača na toj poziciji s potrebnim međunarodnim iskustvom. Bulajić, opisan kao "dijete beogradskog Partizana" koji je u karijeri branio za mlađe reprezentativne selekcije Srbije, trebao bi popuniti tu osjetljivu prazninu. Njegov dolazak nije samo kratkoročno pojačanje za Euro, već i dugoročna investicija koja slovenskoj reprezentaciji podiže ambicije i konkurentnost na velikim natjecanjima.

Ovo je kuća koju Luka Modrić želi kupiti, ljudi se ne mogu prestati čuditi kako izgleda Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Slovencima će svako pojačanje biti dobrodošlo, s obzirom na to da se nalaze u iznimno zahtjevnoj skupini. Osim Hrvatske, aktualnih europskih doprvaka koji su u finalu 2024. u Zagrebu tijesno poraženi od Španjolske, protivnici će im biti i Grčka, osvajač bronce s posljednjeg Svjetskog prvenstva, te uvijek neugodna Gruzija. Za slovensku vrstu, koja će u Beogradu šesti put nastupiti na europskoj smotri, a treći put zaredom, svaki bod bit će od neprocjenjive važnosti. Njihov najbolji plasman dosad je jedanaesto mjesto iz debitantskog nastupa u Firenci davne 1999. godine.

Prvenstvo u Beogradu, koje se održava povodom stote godišnjice europskih prvenstava, igrat će se po novom formatu. Nakon prve faze natjecanja nijedna reprezentacija neće ispasti, već će se nastaviti borba za plasman. Ekipe će prvo igrati za poredak od 13. do 16. mjesta, a nakon druge faze i za pozicije od petog do dvanaestog mjesta. Upravo u tom drugom dijelu turnira Slovenija vidi svoju priliku za pobjede, a s novim vratarom na golu, njihovo samopouzdanje zasigurno je na višoj razini. Za Hrvatsku je ovo jasan znak da uvodnu utakmicu mora shvatiti maksimalno ozbiljno, jer ih s druge strane čeka motivirani i pojačani suparnik.