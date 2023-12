Vaterpolisti Juga kroz dramu peteraca osvojili 70. trofej za klub. Pehar i mladostašicama

Vaterpolisti Juga i vaterpolistice Mladosti pobjednici su hrvatskog Kupa za 2023. godinu. U finalima igranim u Zadru, jugaši su pobijedili Jadran (15:14) a splitski klub izgubio je i ženski finale u kojem su "žabice" slavile sa 13:11.

Teško ponovljiva je podudarnost da su sve tri muške utakmice, oba polufinala i finale, završile rezultatom 15:14 i sve su bile dramatične. A posebno zanimljiv je bio muški finale u kojem su Dubrovčani umalo demonstrirali kako iz ruku ispustiti već napola osvojeni trofej.

Naime, momčad Vjeke Kobešćaka povela je sa 6:1 zahvaljujući raspucanom Amerikancu Hannesu Daubeu koji je postigao četiri od prvih šest pogodaka. No, nakon što je poluvrijeme završilo 8:4, jugaši su u nastavku postigli samo jedan pogodak, to jest, u posljednjoj četvrtini niti jedan. Tu napadačku sušu iskoristili su Splićani i sustigli suparnika (9:9) a imali su čak i priliku da u posljednjem napadu postignu i pobjedonosni pogodak no to najboljem pojedincu susreta Lorenu Fatoviću (9 pogodaka, 7 u osnovnom dijelu utakmice) nije pošlo za rukom. Taj udarac obranio mu je dojučerašnji suigrač Toni Popadić koji kao da je, u raspucavanju, začarao ljevorukog hrvatskog Rusa Konstantina Harkova. Naime, igrač s jednim od najubojitijih udaraca promašio je oba svoja peterca. Prvi je zapucao preko grede a drugi pored vratnice.

Raspucavanje peteraca protegnulo se do osme serije u kojoj je točku na "i" stavio kapetan jugaša Maro Joković. Njegova lopta prošla je vratara Anića i od stative se odbila u mrežu za 16. naslov jugaša u ovom natjecanju ali i za 70. trofej u povijesti dubrovačkog kluba.

U ženskom finalu mladostašice su se domogle 11. naslova pobjednica Kupa za što su najzaslužnije bile reprezentativna vratarka Latica Medvešek (12 obrana) i napadačica Kiara Medvešek (5 pogodaka). Djevojka je to koja je završila medicinu i radi kao liječnica u Hitnoj pomoći a u slobodno vrijeme, eto, osvaja trofeje. Kiara je sasvim zasluženo osvojila i epitet najbolje utakmice finala (MVP) a pohvale idu i trenerici Nataši Šerkinić kojoj je, među prvima, čestitao suparnički trener Aljoša Kunac.

Kod Splićanki prednjačila je Jelena Butić (5 pogodaka), najmlađa od četiri sestre Butić u sastavu Jadrana, djevojka sa sjajnim rješenjima u igri.

