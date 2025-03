Hrvatska reprezentativka u karateu osvojila je zlatnu medalju u Srbiji

Hrvatska reprezentacija u karateu osvojila je ukupno čak deset odličja na međunarodnom karate turniru 54. Zlatnom pojasu Čačka. Ema Sgardelli se najviše istaknula i osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 50kg, kao nastavak kontinuiteta izvrsnih rezultata u proteklom razdoblju.

Hrvatski su reprezentativci u Srbiji ukupno osvojili još devet brončanih medalja, Lovro Maslov u kategoriji do 60kg, Ivan Pehar iznad 84kg, Tonka Berisha i Dorotea Ivančić do 50kg, Jelena Pehar do 55 kg i Mia Greta Zorko do 61kg u borbama, a u katama pojedinačno Dino Huić i Sara Malčec, te u ekipnim katama seniori Alfa.

Na turniru u Čačku sudjelovalo je skoro 2500 karatista iz ukupno 23 zemlje.