Hrvatska nakon nezaboravnih sestara Zaninović ima nove blizanke

Na Europsko prvenstvo u tekvondou u Manchester je otputovalo 18 hrvatskih sportaša i sportašica među kojima čak 11 predstavnika splitskog Marjana. A to je klub koji je stvorio i koji i nadalje razvija izbornik reprezentacije Toni Tomas.

– Nakon olimpijskog zlata Matee Jelić i tokijske bronce Tonija Kanaeta, u hrvatskom tekvondou dogodila se euforija nakon kakve je uvijek najopasnije prvo sljedeće natjecanje. Prvo veliko natjecanje nakon velikog uspjeha uvijek je vrlo osjetljivo. Sva sreća, mi ove godine imamo i Svjetsko prvenstvo, ono koje je lani odgođeno, i to će biti naš ovogodišnji cilj. S obzirom na to da smo naviknuli hrvatsku javnost na uspješnost, i u Manchesteru ćemo dati sve što imamo.

Pokušavali i s alternativom

U Manchesteru će tri cure – Lena Stojković (46 kg), Bruna Vuletić (62 kg) i Matea Jelić (67 kg) – braniti naslov prvakinja osvojen lani u Sofiji. Ima li na popisu novih cura koje bi mogle iznenaditi medaljom?

– Imamo dosta dobrih cura koje su konkurentne, no sve što mi sada radimo jest kako bismo kvalificirali što više sportaša i sportašica na Olimpijske igre u Parizu. Ja bih rekao da smo mi kao sport prerasli da tražimo afirmaciju na europskim prvenstvima i, ako ovaj put ne bude rezultata kakvi se od nas očekuju, ne otpisujte nas. Nekad nam je na prvenstvima Europe uspjeh bio osvojiti od jedne do tri medalje, a onda smo 2012. u Manchesteru osvojili šest. Isti broj osvojili smo i 2014. u Bakuu, iz Kazanja 2016. vratili smo se s osam medalja, a lani iz Sofije s pet odličja.

Nakon nezaboravnih blizanki Zaninović – Lucija je bila trostruka europska prvakinja, a Ana u tri finala Svjetskog prvenstva – hrvatska reprezentacija ima novi par blizanki.

– Zanimljivo je da će i blizanke Duvančić nastupati u istim kategorijama kao Lucija i Ana, do 49 i 53 kilograma. No tu je i Lena Stojković kojoj je samo 19 godina, a već je bila prvakinja Europe. Tu je i Bruna Vuletić, osvajačica europskog zlata i svjetske bronce, koja nam je zlatna rezerva za olimpijsku kategoriju u kojoj prednost ima Matea Jelić.

Kako je Tomas trenerski koncipirao Matein povratak nakon ozljede zadnje lože?

– Nismo htjeli o tome govoriti po medijima, no pokušavali smo niz različitih metoda oporavka, pa tako i alternativnu medicinu. No ništa nam nije pomoglo dok nismo naišli na jednog bivšeg fizioterapeuta Hajduka koji ju je uspio vratiti. A situacija je prije toga bila takva da me Matea puno puta pitala hoće li ona završiti kao Blanka kojoj je ozljeda okončala karijeru.

Pored sjajnih cura u Manchester su otputovala i dvojica bivših europskih prvaka (Toni Kanaet i Lovro Brečić) pa će Hrvatska na EP-u nastupiti s pet europskih prvaka što je "luksuz" kakav nema nijedan olimpijski sport u Hrvatskoj. A da Kristina Tomić, koja će u ovoj prilici biti sukomentatorica u prijenosima HRT-a, nije dobila liječničku preporuku nenastupanja, bilo bi ih šest.

– Nemamo mi nikakvih imperativa kao reprezentacija, baš kao ni ja trenerskih. Silno sam želio prvu mušku olimpijsku medalju za hrvatski tekvondo i to smo uspjeli s Kanaetom i to je onda meni bilo nešto. Nakon tog Mateina zlata i Tonijeve bronce sve je sjelo na svoje mjesto. Dosta sam sigurniji i spokojniji i više uživam u ovome što radim.

U svibnju će biti 11 godina da je Tomas izbornik reprezentacije.

– To mogu zahvaliti i direktoru Peri Josipoviću koji mi je bio podrška i vjerovao u naš projekt. Malo trenera dobije priliku toliko dugo zadržati se na čelu reprezentacije.

Šišo – trofejni čovjek iz sjene

Uz njega će u Manchesteru biti dva potentna mlađa trenera, Veljko Laura zvani Šišo i Dejan Mesarov.

– Uvijek sam razmišljao tko bi me mogao naslijediti i njih dvojica će voditi cure i dečke na ovom Prvenstvu Europe. Želim ih trenerski dodatno izgraditi. Šišo je moj dugogodišnji suradnik u klubu i zaslužan je za mnoge naše medalje baš kao i za ovo zlato i srebro s Olimpijade gluhih koje su osvojile članice Marjana Matea Kolovrat i Petra Goleš.