Hrvatska mora pobijediti na vrućem gostovanju u Crnoj Gori, evo gdje gledati ključnu utakmicu

Nakon što je pobjedom protiv Farskih Otoka osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, hrvatska nogometna reprezentacija zaključit će kvalifikacije ogledom protiv Crne Gore u ponedjeljak u Podgorici. Vatrenima su važni bodovi jer još uvijek postoji mogućnost da završe u prvom jakosnom bubnju na ždrijebu Svjetskog prvenstva. Uz pobjedu nad Crnom Gorom, Hrvatska se mora nadati da će Italija i Njemačka ostati bez sva tri boda u svojim završnim utakmicama. Utakmicu od 20.45 možete u izravnom prijenosu pratiti na Novoj TV, a tekstualni prijenos, uz snimke golova bit će na portalu Večernjeg lista.

"Osigurali smo plasman na SP i proslavili, ali kvalifikacije nisu gotove, čeka nas teška utakmica i motiviran suparnik. Želimo završiti kvalifikacije kako smo i počeli i napraviti najbolje kvalifikacije do sada," kazao je izbornik Zlatko Dalić na konferenciji za novinare u Podgorici.

"Želja nam je pobjeda, idemo s maksimalnim motivom. Dat ćemo priliku drugim igračima, a cilj je pobjeda. Očekujemo dobru utakmicu i dobru atmosferu. Imali smo puno stresa i problema, imala ih je i Crna Gora. Imaju novog izbornika, nove igrače, to im je prilika za dokazivanje, tako da će nam biti teško," istaknuo je izbornik.

Hrvatski strateg nije otkrio sastav, ali je najavio kako će pružiti priliku igračima koji su do sada manje igrali.

"Želimo dati šansu nekim drugim igračima, da ih probamo. Svi ovdje su konkurentni i svi čekaju šansu. Rasporedit ćemo snage, s nama su iskusni igrači Modrić, Perišić i Kramarić, napravit ćemo sve da dobijemo utakmicu," kazao je otkrivši kako će Luka Modrić igrati.

"Mogu vam obećati da će Luka Modrić igrati. Publika u Crnoj Gori zaslužuje vidjeti Modrića. Luka će igrati sigurno. On je svjetski vrh nogometa i ovo je prilika da to pokaže i u Podgorici. Nećete biti uskraćeni."