Hrvatska legenda pod paljbom, igrači mu bojkotiraju reprezentaciju: 'Neću igrati dok je on izbornik'

Rukometna reprezentacija Crne Gore mogla bi u budućnosti izgledati znatno drugačije no do sada. Pred izbornikom Vladom Šolom je okupljanje sredinom ožujka koje će iskoristiti za prijateljske utakmice, ali na njemu on neće moći računati na neke od stožernih igrača. Odustali su Božo Anđelić i Miloš Božović.

Crna Gora će za vikend odigrati dvije prijateljske utakmice protiv Gruzije, a Hrvat na izborničkoj klupi dobio je odbijenice od nekih igrača koje je pozvao u nacionalni sastav. Inače, utakmice protiv Gruzije bi Crnoj Gori trebale poslužiti kao svojevrsna priprema za duele protiv Belgije u doigravanju za odlazak na Svjetsko prvenstvo kojem će sljedeće godine suorganizator biti i Hrvatska.

Anđelić, jedan od igrača koji neće doći na okupljanje reagirao je poduljim priopćenjem, kojeg prenosi portal Vijesti.me.

"U Crnoj Gori oni koji najviše daju državi, a ne traže i ne dobivaju ništa, stalno se trebaju dokazivati kojima od nje samo uzimaju. Imam obavezu da crnogorsku javnost upoznam sa sljedećim činjenicama: Izborniku reprezentacije rekao sam da ubuduće neću nastupati za crnogorsku reprezentaciju dok je on na toj poziciji.

Kazao sam da ne želim surađivati s osobom koja nema autoriteta, a ni karaktera da bude na takvoj poziciji. To sam rekao, ne da bih odustao od Crne Gore, već suprotno, da bih napravio jedini pritisak koji mogu kao igrač da bi se stanje u muškom rukometu promijenilo nabolje.

I umjesto da to bude alarm za čelnike Rukometnog saveza Crne Gore, oni ostaju nijemi bez bilo kakve reakcije i poduzimanja potrebnih mjera. Naravno, s izbornikom koji se previše ne miješa u svoj posao ne mogu dalje surađivati.

Poznato je svim igračima da je ne tako rijetko taktiku ekipe i osmišljavanje pojedinih akcija izbornik prepuštao igračima. To dovoljno govori o nedostatku autoriteta i pojavi koja je nažalost prisutna samo kod naše reprezentacije.

Rukometni savez Crne Gore probleme igrača s kojima se suočavaju gura posljednjih deset godina "pod tepih" zbog navodnog mira u kući, ne zanimaju ih pitanja vezana za sportski teren, a sve to rade zbog čuvanja fotelja i svojih stečenih pozicija, visokih plaća, dnevnica, korištenja automobila i svih drugih benefita....", napisao je Anđelić.