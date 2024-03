Sprema se novi show u Areni: Duvnjak i moćno društvo dolaze na obračun za Final Four Lige prvaka?

Zagreb je izgubio od Kiela u zadnjem kolu, ali ništa zato. Baš se ništa nije promijenilo na ljestvici nakon što je kompletna skupina A odigrala svojih 14 utakmica grupne faze. Hrvatski prvak ostao je na petom mjestu ljestvice, a to znači da će u osmini finala igrati protiv četvrtoplasiranog u skupini B, čiji se posljednji ples odrađuje u četvrtak.

I neće zagrebaši znati do iza 22 sata na koga će među 16 najboljih europskih sastava. Naime, trenutno četvrtoplasirani francuski Montpellier ima bod više od danskog GOG-a. No, Montpellier u zadnjem kolu ide na noge najtežem mogućem suparniku, u gostima je kod vodeće Barcelone (početak u 20.45 sati) kojoj pobjeda treba za osiguravanje prvog mjesta u skupini. S druge strane, GOG ima možda i najlakši mogući zadatak. Danci su gosti u Celju (početak u 18.45 sati), a slovenski prvak u prvih 13 kola ima jednak broj poraza.

Nećemo mi ništa zaključivati, sport je to, ali po svoj prilici u zagrebačkoj bi Areni trebao gostovati GOG. Bilo kako bilo, Zagreb je domaćin prve utakmice, 27. ili 28. ožujka dok bi uzvrat bio u Danskoj (ili Francuskoj, ako to ipak bude Montpellier) tjedan dana kasnije. Prolazi ona momčad koja zabije više golova u obje utakmice, kombiniranim rezultatom.

Bude li to Zagreb, već se zna protiv koga bi igrao u četvrtfinalu Lige prvaka. Bio bi to opet - Kiel Domagoja Duvnjaka! Nijemci su nakon pobjede nad Zagrebom u zadnjem kolu osigurali prvo mjesto u skupini tako da oni pauziraju u osmini finala. A onda dolaze na pobjednika dvoboja Zagreb - GOG/Montpellier. Znaju se i termini tih utakmica. Zagreb bi i tu u prvoj utakmici bio domaćin, 24. ili 25. travnja, a uzvrat bi se 1. ili 2. svibnja igrao u Njemačkoj. Tko dobije u te dvije utakmice, ide na završni turnir, na Final Four Lige prvaka koji se već godinama održava u Kolnu. Ove godine termin je 8. i 9. lipnja.