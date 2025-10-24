Hrvatska izgubila finale tek nakon raspucavanja

Hrvatska socca malonogometna reprezentacija nastupila je na Socca Egejskom kupu na Kreti, gdje je branila prošle godine osvojeno zlato.

U grupnoj fazi natjecanja Hrvatska je svladala Bugarsku s 3:1 i Južnoafričku Republiku s 8:3, dok je protiv Grčke odigrala neriješeno 1:1.Finale je Hrvatskoj ponovno donijelo susret s domaćinom turnira, reprezentacijom Grčke.

Grci su poveli u 12. minuti preko kapetana Fouskasa, u situaciji u kojoj je i hrvatski vratar Klanjčić mogao bolje reagirati. Hrvatska je izjednačila na 1:1 u 19. minuti pogotkom Ivana Hajdića.

Nakon što je Zvonimir Filipović snažno tukao i pogodio vratnicu, Hajdić je najspretnije reagirao i pospremio odbijenu loptu u mrežu.

U drugom poluvremenu Grčka je bila konkretnija, ali i Hrvatska je imala nekoliko izglednih prilika.

Do promjene rezultata ipak nije došlo, pa je pobjednik odlučen raspucavanjem socca penala. Više spretnosti i preciznosti imali su Grci, koji su tako osvojili naslov pobjednika Egejskog kupa.

- Mislim da je utakmica bila čvrsta. Grci nam kao reprezentacija ne leže, nikako ne uspijevamo doći do pobjede protiv njih. Nismo pronalazili načine kako doći do šansi, a na kraju je rezultat bio 1:1.

U raspucavanju socca penala oni su bili spretniji i na tome im čestitam. Mi, nažalost, nismo uspjeli obraniti naslov na Egejskom kupu, ali unatoč srebru, smatram da smo odigrali jako dobar turnir - rekao je Josip Haluška, kapetan reprezentacije

Ovaj turnir još je jedna potvrda kontinuiteta odličnih rezultata hrvatske socca reprezentacije, nakon brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u Omanu 2024. te bronce na ovogodišnjem Europskom prvenstvu u Moldaviji.

Egejski kup poslužio je i kao važna provjera izborniku Dini Kovaču uoči nadolazećeg Socca Svjetskog prvenstva u Meksiku.