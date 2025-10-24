Ogorčeni navijači prst krivnje uperili prema dva čovjeka, a jednog više ne žele vidjeti u Dinamu

Zaslužili smo ovaj bod. Čestitam dečkima što se nisu predali, kazao je Dinamov trener Mario Kovačević nakon remija (1-1) na gostovanju kod Malmoa u susretu 3. kola Europske lige. Domaćin je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela golom Oscara Lewickog, a izjednačio je Cardoso Varela u petoj minudi nadoknade.

"Nije nas Malmo ni s čim iznenadio. Od prve minute smo se postavili kao favoriti, dominirali smo cijelu utakmicu. Nažalost, uz dominaciju nismo uspjeli i postići vodeći pogodak. Na kraju smo ga primili u zadnjoj minuti iz prekida što je najgore. Drugo poluvrijeme smo malo slabije otvorili, ali potom smo opet dominirali. Na kraju smo zabili i mislim da smo zaslužili ovaj bod. Čestitam dečkima što se nisu predvali," kazao je strateg "Modrih" za klupsku tv.

Međutim, navijači Dinama nisu prezadovoljni Kovačevićevim potezima na sinoćnjoj utakmici pa su ga tako brojni prozvali na klupskoj Facebook stranici. Pošteđen nije bio niti vratar Ivan Nevistić za kojeg su poručili 'kako je bolje da ga ostavimo u Švedskoj. Hvala.'

- Kratko i jasno: Sramotno i nedostojno ugleda kluba odigrana utakmica! Po tko zna koji put ove jeseni vidi se da na iole čvršće obrambeno posloženu ekipu mi nemamo ni plan B ni C kako i na koji način do gola! Malmö zreo za minimalno 3-4 komada, a na kraju na jedvite jade do gola za neriješeno. Kovačević je drag, dobar čovjek, no trenerski gledano ovo je prevelik zalogaj za njega - stoji u komentaru s najviše lajkova.

- Da Kovačević nije takva konzerva(tivan) od trenera, progutali bi ih. Utakmica je bila kao stvorena i za Vinlöfa jer Godina strana je bila mrtva. Čim je stavio ove međulinijske španere pred kraj, po sredini odmah druga igra. Kovačević ne zna igrati na postavljene momčadi, nadam se da je danas naučio jer inače nam se loše piše. Zamjene prekasno. Do 75. minute smo imali 2 prilike u okvir manje od Malmöa - smatra drugi navijač.

'Nadam se da je sad svima jasno da Kovačević nije trener za Dinamo!', 'Hoće to kad Ferrari date u ruke nekome tko se učio na Fići samo zato što je dobar čovjek. Trener Dinama mora biti čvrsta ruka, Kovačević to nije, on je samo dobar čovjek koji ne zna voziti jurilicu', neki su od najlajkanijih komentara.