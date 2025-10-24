Naši Portali
'SRAMOTNO I NEDOSTOJNO'

Ogorčeni navijači prst krivnje uperili prema dva čovjeka, a jednog više ne žele vidjeti u Dinamu

UEFA Europa League - Malmo FF v Dinamo Zagreb
Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
24.10.2025.
u 07:20

Nisu zadovoljni njegovim potezima na sinoćnjoj utakmici pa su ga tako brojni prozvali na klupskoj Facebook stranici

Zaslužili smo ovaj bod. Čestitam dečkima što se nisu predali, kazao je Dinamov trener Mario Kovačević nakon remija (1-1) na gostovanju kod Malmoa u susretu 3. kola Europske lige. Domaćin je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela golom Oscara Lewickog, a izjednačio je Cardoso Varela u petoj minudi nadoknade.

"Nije nas Malmo ni s čim iznenadio. Od prve minute smo se postavili kao favoriti, dominirali smo cijelu utakmicu. Nažalost, uz dominaciju nismo uspjeli i postići vodeći pogodak. Na kraju smo ga primili u zadnjoj minuti iz prekida što je najgore. Drugo poluvrijeme smo malo slabije otvorili, ali potom smo opet dominirali. Na kraju smo zabili i mislim da smo zaslužili ovaj bod. Čestitam dečkima što se nisu predvali," kazao je strateg "Modrih" za klupsku tv.

Međutim, navijači Dinama nisu prezadovoljni Kovačevićevim potezima na sinoćnjoj utakmici pa su ga tako brojni prozvali na klupskoj Facebook stranici. Pošteđen nije bio niti vratar Ivan Nevistić za kojeg su poručili 'kako je bolje da ga ostavimo u Švedskoj. Hvala.'

- Kratko i jasno: Sramotno i nedostojno ugleda kluba odigrana utakmica! Po tko zna koji put ove jeseni vidi se da na iole čvršće obrambeno posloženu ekipu mi nemamo ni plan B ni C kako i na koji način do gola! Malmö zreo za minimalno 3-4 komada, a na kraju na jedvite jade do gola za neriješeno. Kovačević je drag, dobar čovjek, no trenerski gledano ovo je prevelik zalogaj za njega - stoji u komentaru s najviše lajkova. 

- Da Kovačević nije takva konzerva(tivan) od trenera, progutali bi ih. Utakmica je bila kao stvorena i za Vinlöfa jer Godina strana je bila mrtva. Čim je stavio ove međulinijske španere pred kraj, po sredini odmah druga igra. Kovačević ne zna igrati na postavljene momčadi, nadam se da je danas naučio jer inače nam se loše piše. Zamjene prekasno. Do 75. minute smo imali 2 prilike u okvir manje od Malmöa - smatra drugi navijač. 

'Nadam se da je sad svima jasno da Kovačević nije trener za Dinamo!', 'Hoće to kad Ferrari date u ruke nekome tko se učio na Fići samo zato što je dobar čovjek. Trener Dinama mora biti čvrsta ruka, Kovačević to nije, on je samo dobar čovjek koji ne zna voziti jurilicu', neki su od najlajkanijih komentara.

Nećete vjerovati kakav skupocjeni poklon je Modrić kupio suigračima jer je odbio tradiciju Milana!
Ključne riječi
nogomet Ivan Nevistić mario kovačević Europska liga malmo Dinamo

Komentara 16

Pogledaj Sve
Avatar Komunikolog2
Komunikolog2
08:00 24.10.2025.

Bitno da su bbb prekinuli utakmicu svojim bengalkama i to dok dinamo ima pritisak. I još par desetaka tisuća eura kazne za dobrobit kluba.

TK
Takeshi Kovacs
07:58 24.10.2025.

Kovačević nažalost ne raste na klupi kao trener Dinama, a onda niti momčad to ne može. Glavni je krivac zbog jalovih igara jer ne mijenja na vrijeme i ne mijenja koga treba! npr. Lisicu je trebao izvaditi odmah na poluvremenu, a i Ljubičića! ...i osnovno, trebao je do sada već stvoriti uigrane kombinacije za probijanje protivničke obrane, a ne da igrači beskrajno kruže na polovini protivnika bez ikakvih ideja tko što treba odigrati i tko se gdje treba postaviti ili utrčati! To je ključan Dinamov problem pa se ubacuju lopte na sve strane bez ikakvog rezultata pa izgleda kao da igrači prvi put igraju zajedno!

NI
Neurokirurg_i_Hrvatina
07:35 24.10.2025.

Čvrsta ruka treba BBB-u jer je batina jedino što razumiju. Svakim svojim nastupom pokazuju da su čobanska ekipa s Balkana. Više se sramim njih nego Dinama.

