Velika pobjeda protiv Sparte je bila očajnički potrebna, Rijeka se polako diže iz ponora

Ovo je ono što je Rijeci trebalo. Pobjeda protiv značajno jače momčadi, češkog velikana Sparte Prag u jednoj prilično neobičnoj utakmici drugog kola Konferencijske lige mogla bi biti ona prekretnica koja treba branitelju naslova prvaka Hrvatske nakon, moramo biti iskreni, užasnog ulaska u sezonu.

Budući da nema tako reaktivne i velike baze obožavatelja kao što imaju Dinamo i Hajduk, nekako je ovaj katastrofalan ulazak u sezonu čak i prošao ispod radara, bez dovoljnih kritika. Riječani ne smiju zaboraviti činjenicu da je ovo najlošiji ulazak branitelja naslova u ligašku sezonu u prvih deset kola otkako postoji HNL. Rijeka je s 11 bodova iz prvih deset kola oborila negativni rekord kojeg je držao Hajduk s 15 bodova iz 10 kola u sezoni 2005./2006., a ovaj uvod u sezonu se s obzirom na svoju rekordnost i nije toliko intenzivno kritizirao.

Budući da je situacija već bila poprilično alarmantna, Riječanima je očajnički trebala ovakva velika pobjeda kako bi se vratila u ritam, kako bi se, barem donekle, pokušala vratiti u ono stanje uma koje bi trebala imati, a to je status osvajača dvostruke krune u Hrvatskoj.

Jedna pobjeda sama po sebi neće puno toga promijeniti, no u širem kontekstu bi definitivno mogla dati samopouzdanje momčadi, a i kupiti još vremena treneru Victoru Sanchezu, kojem riječka uprava ionako namjerava pokazivati strpljenje. Rijeka pod Španjolcem polagano izgleda sve bolje i bolje, a navijači se nadaju da će to biti u kontinuitetu pretočeno i u rezultate. U posljednja tri dvoboja Rijeka ima dvije pobjede (Gorica, Sparta) i jedan remi (Slaven Belupo) u kojem je bila dominantna i trebala pobijediti.

Što se tiče same Konferencijske lige, apsolviranjem Lincoln Red Impsa i AEK Larnace, Riječani bi već bili vrlo blizu osiguravanju nokaut-faze, a još će ih onda čekati Celje i Šahtar, dva vrlo zahtjevna suparnika. No, s ovakvom igrom kao protiv Sparte, gdje su Riječani bili spremni patiti, pa onda namirisati krv i napasti kad protivnik ne očekuje, može se dobiti i jače protivnike.

Iako sad slijedi vrlo gust i težak raspored, Rijeci je prijeko potrebno stvoriti kontinuitet dobrih igara i rezultata, prije nego što se i prvenstvo i Europa prelome. Pobjede s vremena na vrijeme, makar i bile velike, za momčad poput Rijeke ne bi trebale biti dovoljne, tako da je ispred Sancheza, stožera i igrača još puno posla. No, kvalitetna referentna točka je definitivno tu.