Hrvatska ima novu medalju. Sjajan nastup našeg hrvača donio je broncu

Hrvatski reprezentativac Dominik Etlinger osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 67 kg grčko-rimskim načinom, trećeg dana hrvačkog turnira "Zagreb Open". Etlinger je u jutarnjim kvalifikacijama u vrlo napetoj i taktički neizvjesnoj borbi poražen od Norvežanina Haavarda Jorgensena koji je ulaskom u finale, omogućio ponajboljem hrvatskom hrvaču nastup u repesažu. Etlingerov prvi suparnik je bio svjetski prvak iz 2022., srpski reprezentativac Sebastian Nađ, kojeg je Dominik u vrlo izjednačenoj borbi uspio pobijediti i tako ući u borbu za bronačnu medalju.

U večernjem djelu programa Etlinger je došao do bronce uvjerljivom pobjedom protiv Iranca Mohammadreze G. Gholamija. Zlatnu medalju je osvojio Jorgensen, a srebro je pripalo Moldavcu Valentinu Peticu. Uz Etlingera, broncu je osvojio i Rumunj Razvan Arnaut. U petak je održano i natjecanje hrvača u kategoriji do 63 kg, u kojoj je slavio Dinislam Bamatov svladavši u finalu Mohammada Keštkara.

U ženskom hrvanju su na rasporedu bila natjecanja u četiri kategorije, a do 65 kg se natjecala i hrvatska predstavnica Milla Anđelić, koja je doživjela dva poraza, a zbog lakše ozljede u drugoj borbi morala je predati treću borbu. U toj je kategoriji pobjednica turnira Dinara Kudajeva koja je u finalu bila bolja od Mađarice Eniko Eleks. U kategoriji do 59 kg Hiunai Hurbanova je u azerbajdžanskom finalu bila bolja od Alione Kolesnik. Turnir do 62 kg osvojila je Amerikanka Adaugo Diana Nwachukwu koja je u finalu bila bolja od Amine Tandelove.

Američka hrvačica je osvojila zlato i do 68 kg, a riječ je o Kennedy Alexies Blades koja je u finalu pobijedila Čehinju Adelu Hanzlickovu. U subotnjem programu će biti održana natjecanja u kategorijma do 53 kg, do 57 kg, do 72 kg i do 76 kg za žene te do 77 kg i do 87 kg za muškarce grčko-rimskim načinom. Hrvatsku će predstavljati Antonio Kamenjašević (-77kg), Pavel Puklavec (-77kg), Matej Mandić (-87kg), Ivan Huklek (-87kg), Vjekoslav Luburić (-87kg) i Veronika Vilk (-72kg).