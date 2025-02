Hrvatska doznala protivnike u kvalifikacijama za Euro. Olić izdvojio najopasnijeg protivnika

AKTUALNA TEMA

Reić: 'Dalić treba Livaju. On je za Budimira televizija u boji'

"Sve je to lijepo, ali Livaja je za njih Olimpijske igre, televizija u boji. To je igrač koji ne samo da daje golove, on daje snagu, moć svojoj momčadi. On je igrač koji ima mnoge asistencije", rekao je Zdravko Reić