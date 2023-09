Hrvatska do četvrtfinala Davis kupa može s jednom pobjedom, a s dvije mogu ispasti iz turnira

Hrvatski tenisači u petak igraju "biti ili ne biti" meč protiv Finske u 2. kolu skupine D grupne faze završnice Davis Cupa, jer bez te pobjede naša reprezentacija ni u jednom scenariju ne može osvojiti jedno od prva dva mjesta koja vode u četvrtfinale, a trijumf protiv Finaca otvara prostor za razne kalkulacije.

"Rekao sam dečkima da nisam tip za kalkulacije. Ne zanimaju me rezultati drugih mečeva. Mi ćemo snimiti naše suparnike i biti spremni, najbolje što možemo, za meč s Finskom. No, neću se baviti matematikom. Pokušat ćemo pobijediti u svakom dvoboju. Ako to bude dovoljno da odemo u Španjolsku, onda ćemo biti sretni."

To je izjavio izbornik američke reprezentacije Bob Bryan nakon što je njegova momčad u četvrtak poražena od Nizozemske s 2-1, čime je zakomplicirana situacija po pitanju plasmana u nokaut fazu Davis Cupa koja će, kao i prošle godine, biti održana u Malagi (21. - 27. studenoga).

Nakon nepotpunog drugog kola vodeći Nizozemci imaju učinak 2-0, Amerikanci su na 1-1, a Finska i Hrvatska na 0-1. Za ovu priču važne će biti sve ostvarene pobjede u pojedinim mečevima, a moguće je da će odlučivati i postotak osvojenih setova, što je kriterij u slučaju da su tri reprezentacije izjednačene po svim prethodno navedenim čimbenicima. Kad ni po tom kriteriju ne bi bilo moguće razdvojiti reprezentacije, odlučivao bi postotak osvojenih gemova, ali teško da će kalkulacije otići tako daleko.

U slučaju poraza hrvatske reprezentacije od Finske, sve što je dalje navedeno u tekstu pada u vodu, jer bi tada sve bilo jasno: Nizozemska bi već u petak postala pobjednik skupine, a o drugom putniku u Malagu bi odlučivao subotnji dvoboj američke i finske reprezentacije.

Što ako Finska pobijedi SAD?

No, u slučaju pobjede izabranika Vedrana Martića, za Hrvatsku postoji nekoliko mogućih raspleta ovisno o konačnom rezultatu dvoboja s Fincima.

Pobijedi li Hrvatska s 3-0, Finci više nemaju nikakvih izgleda za plasman u nokaut fazu, a našim tenisačima bi i ta pobjeda mogla biti dovoljna za plasman u četvrtfinale. Kako? Pobijede li Finci reprezentaciju SAD-a, a Hrvatska u nedjelju izgubi od Nizozemske, Nizozemci će osvojiti prvo mjesto s učinkom 3-0, a preostale tri reprezentacije bi bile izjednačene s učinkom 1-2. Tada bi prvi kriterij za redoslijed među tim reprezentacijama bio postotak ostvarenih pobjeda unutar svakog susreta.

S 3-0 protiv Finske, Hrvatska bi uoči sraza s Nizozemcima imala četiri pobjede iz šest mečeva (4-2), Finci bi bili na jednoj od šest (1-5), a Amerikanci su trenutačno na tri od šest (3-3). Iako bez izgleda za odlazak u Malagu, finska reprezentacija bi u slučaju subotnje pobjede nad Amerikancima pomogla Hrvatskoj. Kad bi Finci u tom dvoboju slavili s 3-0, Hrvatska bi već u subotu bila u četvrtfinalu, zato što bi i porazom 0-3 od Nizozemaca imala veći postotak ostvarenih pobjeda od Amerikanaca (3-6), a isti kao Finci (4-5), ali bi u tom slučaju između Hrvatske i Finske odlučivala pobjeda u međusobnom dvoboju.

Pobjeda Finske od 2-1 bi našim tenisačima olakšala put prema četvrtfinalu tako što bi im za to protiv Nizozemske bila dovoljna samo jedna pobjeda u bilo kojem od tri meča, čime bi došli do pet pobjeda iz devet mečeva (5-4) i tako nadmašili Amerikance (4-5) i Fince (3-6).

Što ako SAD pobijedi Finsku?

U izglednijem scenariju, u kojem američka reprezentacija pobjeđuje finsku, hrvatskim tenisačima se nameće imperativ pobjede protiv Nizozemske da bi imali izglede za plasman u četvrtfinale. U tom bi slučaju imali tri izjednačene reprezentacije s učinkom 2-1, a Finska bi bila na zadnjem mjestu s 0-3. O konačnom redoslijedu bi tada odlučivao postotak pobjeda u svim mečevima, što znači da pobjeda hrvatskih tenisača od 3-0 protiv Finske povećava njihove izglede.

Amerikanci u najboljem slučaju mogu doći do šest pobjeda iz devet mečeva (6-3), ako s 3-0 svladaju Finsku, što bi im jamčilo plasman u četvrtfinale. U slučaju da slave s 2-1, završit će turnir s 5-4, a tada ovise o ishodu dvoboja Hrvata i Nizozemaca. Nizozemska u slučaju maksimalnog poraza od Hrvatske ostaje na četiri pobjede iz devet mečeva (4-5) i ne prolazi u četvrtfinale. U slučaju da rezultat bude 2-1 za Hrvatsku Nizozemci će završiti s 5-4.

Kad bi Hrvatska u oba preostala susreta slavila s 2-1, završila bi turnir s pet pobjeda iz devet nastupa (5-4). Jedna pobjeda od 3-0 taj bi učinak podigla na 6-3, što jamči plasman u četvrtfinale, a s dvije maksimalne pobjede bi hrvatski tenisači otišli na 7-2 i završili kao pobjednici skupine.

Najzamršeniji scenarij je onaj u kojem sve tri reprezentacije završavaju s pet pobjeda iz devet nastupa (5-4), jer će onda o plasmanu u četvrtfinale odlučivati postotak osvojenih setova. Prije dvoboja Hrvatske i Finske, naši tenisači imaju tri osvojena seta od sedam odigranih (3-4). Nizozemci su na devet od 15 (9-6), a Amerikanci na sedam od 15 (7-8).

Stoga je hrvatskim tenisačima u interesu da Finsku pobijede što uvjerljivije, sa što manje izgubljenih setova.