Satelitske snimke otkrile neobičan trend u Sjevernoj Koreji: Ulice su odjednom prepune automobila

Stanovnici glavnog grada Sjeverne Koreje, navikli godinama živjeti uz brige koje se kreću od gladi do nuklearnog rata, sada se suočavaju s mnogo prizemnijom modernom dilemom – pronalaskom parkirnog mjesta. Pjongjang ima nezabilježen porast broja osobnih vozila, što je dovelo do prvih slučajeva prometnih gužvi u gradu te potrebe za izgradnjom novih parkirališta i infrastrukture za punjenje električnih vozila. Tu promjenu potvrdila su trojica nedavnih posjetitelja, kao i satelitske snimke koje je pregledao Reuters. Razvoj automobilske kulture u jednoj od najstrože sankcioniranih i gospodarski najnerazvijenijih država na svijetu predstavlja upečatljiv fenomen.

Znakovi te transformacije vidljivi su diljem grada. Parkirališta kod nekoliko hotela sada su redovito puna, a vozila se često prelijevaju na okolne ulice. Slično je i u blizini kuglane Gold Lane te prigradske tržnice Rakrang, važnog središta za kupnju namirnica, gdje je sve više automobila. Čak je i sjevernokorejski vođa Kim Jong Un u travnju priznao taj trend kada je posjetio autoservisni centar i pregledavao različita vozila čije su marke i modeli bili pažljivo prekriveni srebrnim platnima. Rast trgovine automobilima ne vidi se izravno u službenim statistikama jer je izvoz vozila u Sjevernu Koreju zabranjen sankcijama Ujedinjenih naroda. No kineski carinski podaci pokazuju da snažno raste izvoz povezanih proizvoda poput guma, retrovizora i maziva, što otkriva rastuću potražnju za dijelovima i ostalim potrepštinama kako sve više građana sjeda za volan.

Ovaj procvat uslijedio je nakon promjena sjevernokorejskih zakona koji su tijekom posljednje dvije godine formalizirali privatno vlasništvo nad automobilima, dopuštajući licenciranim vozačima kupnju jednog vozila po kućanstvu putem državnih ovlaštenih prodavača. Analitičari navode da je posjedovanje automobila i dalje uglavnom privilegij elite i poduzetničke klase poznate kao donju. Reuters je pokušao dokumentirati kako nova ljubav Pjongjanga prema automobilima mijenja grad te kakvu ulogu u tome ima Kina, najveći svjetski izvoznik automobila, u zadovoljavanju potražnje. Novinari su analizirali desetke satelitskih snimki i verificirali sadržaj s društvenih mreža koji prikazuje povećani promet i vozila stranih marki u Sjevernoj Koreji, a razgovarali su i s više od deset izvora, uključujući poslovne ljude, diplomate i nedavne posjetitelje zemlje.

Peter Ward, istraživački suradnik Instituta Sejong, nestranačkog think tanka u Seulu, rekao je da je sjevernokorejska automobilska politika dio šireg nastojanja da se privatna gospodarska aktivnost stavi pod državnu kontrolu. Prema njegovim riječima, Kim je dopustio privatno vlasništvo nad automobilima jer se time potrošnja usmjerava kroz državne tvrtke – automobili se prodaju preko državnih prodavača, održavaju u državnim servisima i toče na državnim benzinskim postajama. "Time se potiče potrošnja, ali i regulira ono što je ranije bilo rastuće crno tržište", rekao je za Reuters. Entuzijazam Sjevernokorejaca za vožnju ne mijenja samo izgled ulica Pjongjanga. Neki analitičari smatraju da time raste i ovisnost o Kini, glavnom trgovinskom partneru Sjeverne Koreje i izvoru većine vozila koja danas pune tamošnje ceste.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je Reutersu da su Kina i Sjeverna Koreja prijateljske susjedne države koje održavaju normalne trgovinske odnose. Ministarstvo nije izravno odgovorilo na pitanje o dotoku kineskih vozila u Sjevernu Koreju, ali je navelo da Kina zahtijeva od kompanija da posluju "zakonito i u skladu s propisima". Veleposlanstvo Sjeverne Koreje u Pekingu i njihova misija pri Ujedinjenim narodima u New Yorku nisu odgovorili na pitanja o porastu broja vozila u zemlji. Registarske pločice u Pjongjangu tradicionalno su bile plave ili crne, što je označavalo državna ili vojna vozila. No dvojica nedavnih posjetitelja Reutersu su rekla da su žute pločice za privatne automobile postale sveprisutne. Aram Pan, singapurski fotograf koji vodi Instagram profil posvećen Sjevernoj Koreji, rekao je da je ostao zapanjen kada je tijekom svog 20. posjeta zemlji u listopadu zapeo u prometnoj gužvi u Pjongjangu.

"Glavne prometnice postale su uska grla jednostavno zato što sada ima previše automobila", rekao je. "Definitivno sam vidio više od stotinu automobila sa žutim tablicama". Većina automobila koje je vidio bile su kineske marke, dodao je. Jedan strani poslovni čovjek koji redovito posjećuje Sjevernu Koreju rekao je da je parkiranje u središtu Pjongjanga postalo teško jer mnoga mjesta neformalno kontroliraju redari koji naplaćuju parkiranje. U listopadu su državni mediji prikazali Kima kako obilazi novu bolnicu s podzemnom garažom, što je, prema riječima tog poslovnog čovjeka, neuobičajeno za glavni grad. Infrastruktura za električna vozila još je ograničena, no poslovni čovjek i jedan diplomat navode da su se počele pojavljivati punionice za električne taksije.

Nije jasno koliko se privatnih automobila nalazi na cestama Sjeverne Koreje. No nedavno su se pojavile registarske pločice s peteroznamenkastim brojevima. Jedan video i jedna fotografija objavljeni na kineskim društvenim mrežama od ožujka, koje su Reutersovi novinari verificirali, prikazuju vozila sa žutim tablicama i registracijskim brojevima iznad 10.000. Jung Chang-hyun, analitičar za Sjevernu Koreju i direktor think tanka Korean Peace and Economy Institute u Seulu, rekao je Reutersu da bi ukupan broj privatnih automobila u Sjevernoj Koreji tijekom iduće godine mogao premašiti 20.000. Sankcije Ujedinjenih naroda uvedene Sjevernoj Koreji zbog njezina nuklearnog i raketnog programa zabranjuju isporuku vozila toj zemlji još od prosinca 2017. godine. Službeno je Kina prošle godine izvezla samo dva vozila u Sjevernu Koreju, pokazuju carinski podaci, u usporedbi s više od 3.200 vozila u godini kada je zabrana stupila na snagu.

No kineski izvoz proizvoda povezanih s automobilima u Sjevernu Koreju snažno je porastao u odnosu na razdoblje prije pandemije. Isporuke novih guma za osobna vozila dosegnule su gotovo 193.000 komada u 2025., što je 88 posto više od prosjeka prije COVID-19, dok se izvoz retrovizora gotovo učetverostručio. Isporuke mazivih ulja i masti porasle su za više od 150 posto. Mnogi Reutersovi izvori navode da automobili i dalje ulaze u Sjevernu Koreju neformalnim kanalima duž 1400 kilometara duge granice s Kinom. To se događa unatoč kineskom pojačanom obračunu s krijumčarenjem posljednjih mjeseci, tvrde dvije osobe upoznate sa situacijom. Lu Ming, trgovac rabljenim automobilima iz kineske sjeveroistočne pokrajine Jilin, rekao je da vozila namijenjena Sjevernoj Koreji nekoliko puta promijene vlasnika prije prelaska granice, pri čemu završnu isporuku obavlja mali broj iskusnih krijumčara.

Lu je rekao da su neki automobili koje je prodao završili u Sjevernoj Koreji, ali da on ne posluje izravno s uvoznicima. Nakon što se automobil proda s njegova parkirališta, rekao je, nema kontrolu nad daljnjom preprodajom ni krajnjim korisnikom. Snimke i fotografije objavljene na društvenim mrežama između kraja 2024. i početka 2026., koje su objavili gotovo deseci stanovnika i posjetitelja Pjongjanga, a Reuters verificirao, prikazuju vozila stranih marki u servisnim centrima i na gradskim ulicama. Među automobilima su modeli kineskih proizvođača Changan, Chery i Geely, kao i europske marke poput BMW-a i Audija.

"Prije ste mogli izdvojiti jednu određenu marku" kao najpopularniju u Sjevernoj Koreji, rekla je Joung Eun-lee, istraživačica pri Korea Institute for National Unification, think tanku koji financira južnokorejska vlada. "No posljednjih godina izbor je postao toliko raznolik da je teško izdvojiti jednog dominantnog proizvođača". Cijene se kreću od 5000 do 30.000 dolara za razne nove i rabljene modele, benzinske i električne, rekla je Joung, pozivajući se na informacije trgovaca iz pograničnih područja. Reutersu je podijelila fotografije koje je prošle godine snimila s kineske strane granice, a na kojima se vidi više od 30 vozila parkiranih uz granicu u sjevernokorejskom gradu Hyesanu, jednoj od nekoliko ulaznih točaka.

Audi i BMW poručili su Reutersu da nemaju poslovne aktivnosti u Sjevernoj Koreji te da su njihovi uvoznici i distributeri ugovorno obvezani poštovati sankcije. Oba njemačka proizvođača navela su da nisu upoznata s time da njihova vozila prometuju Pjongjangom. Audi je dodao da nema utjecaj na rabljena vozila u privatnom vlasništvu. Changan, Chery i Geely nisu odgovorili na Reutersove upite o prisutnosti njihovih vozila u Sjevernoj Koreji i koracima koje poduzimaju kako bi poštovali sankcije. Na sve prometnijim ulicama Pjongjanga kumulativni učinak svih tih uvezenih automobila nemoguće je ne primijetiti. "Nevjerojatno je koliko je promet postao gust", rekao je strani poslovni čovjek. "Žute tablice su posvuda."