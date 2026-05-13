'Američka obmana': Izraelske komandose u tajnoj bazi nadomak Irana otkrio - pastir

Izraelske snage uspostavile su improviziranu bazu koristeći staru pistu u iračkoj pustinji tijekom rata protiv Irana, rekla su dva sigurnosna dužnosnika za AFP, potvrđujući ranije izvješće Wall Street Journala (WSJ). Na početku rata, koji je započeo zajedničkim američko-izraelskim napadima na Iran 28. veljače, trupe su otkrivene u pustinji Najaf na jugozapadu zemlje i sukobile su se s iračkim snagama, pri čemu je poginuo jedan irački vojnik dok su dva ranjena.



„Izraelske snage uspostavile su bazu na napuštenoj pisti koju je izgradio bivši vođa Saddam Hussein u pustinji Najaf. Tamo sada više nema snaga, ali možda su ostavili opremu“, rekao je dužnosnik dodajući da je izraelska operacija „bila u koordinaciji sa SAD-om“. Nije bilo jasno koliko dugo su snage bile tamo niti koja im je točna bila misija, no približavanjem na oko 200 kilometara od granica Irana sigurno je omogućilo lakše koordiniranje akcija nad Iranom te omogućilo bržu reakciju u slučaju nepredviđenih događaja. Izvori WSJ-a rekli su da je Izrael "tamo rasporedio timove za potragu i spašavanje kako bi mogli brže reagirati ako bude potrebno za hitne spasilačke misije".