Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
UŽIVO
UŽIVO LELEK moćnom 'Andromedom' oduševile nastupom u Beču !
Srpska glazbenica pozvala sve da glasaju za Hrvatsku na Euroviziji
Natjecateljica izazvala raspravu na Euroviziji, komentari pljušte: 'To mi nikad neće imati smisla'
Pjevat će ikona 80-ih, oboren je rekord, a na prijenosu uživo radi više od 250 ljudi
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BROJKE OTKRIVAJU DUBOK PROBLEM

Radije plate penale nego zaposle osobe s invaliditetom: '24 godine radio sam s multiplom sklerozom, nisam bio dana na bolovanju'

Autor
Vedran Balen
12.05.2026.
u 20:21

Unatoč zakonima, poticajima i kroničnom manjku radne snage, osobe s invaliditetom kod nas i dalje mnogo teže pronalaze posao nego ostatak građana

Kad je prije više od dva desetljeća doznao dijagnozu multiple skleroze, Željko Pudić nije prestao raditi. Naprotiv, još je 24 godine svakodnevno odlazio na posao tržišnog nadzornika, a tijekom gotovo četiri desetljeća radnog staža nije otvorio ni jedan dan bolovanja. Danas kao predsjednik Savez društava multiple skleroze Hrvatske često upravo svoj primjer koristi kako bi razbio predrasude o osobama s invaliditetom na tržištu rada. Jer, unatoč zakonima, poticajima i kroničnom manjku radne snage, osobe s invaliditetom u Hrvatskoj i dalje mnogo teže pronalaze posao nego ostatak građana. Hrvatska je po tome pri samom europskom dnu. Razlika u stopi zaposlenosti između osoba bez invaliditeta i osoba s invaliditetom iznosi čak 41 posto, dok je prosjek Europske unije oko 24 posto. Lošija je samo Rumunjska, gdje taj jaz doseže 45 posto.

Ključne riječi
invaliditet multipla skleroza osobe s invaliditetom Željko Pudić

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Tata za Ustav
Tata za Ustav
20:26 12.05.2026.

Koliko vi u Styria Mediji zapošljavate invalida? Vjerujem dosta, vidi se po kvaliteti.

JU
Jumbo
20:24 12.05.2026.

Što kaže možemo u ZG?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!