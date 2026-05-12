Radije plate penale nego zaposle osobe s invaliditetom: '24 godine radio sam s multiplom sklerozom, nisam bio dana na bolovanju'

Kad je prije više od dva desetljeća doznao dijagnozu multiple skleroze, Željko Pudić nije prestao raditi. Naprotiv, još je 24 godine svakodnevno odlazio na posao tržišnog nadzornika, a tijekom gotovo četiri desetljeća radnog staža nije otvorio ni jedan dan bolovanja. Danas kao predsjednik Savez društava multiple skleroze Hrvatske često upravo svoj primjer koristi kako bi razbio predrasude o osobama s invaliditetom na tržištu rada. Jer, unatoč zakonima, poticajima i kroničnom manjku radne snage, osobe s invaliditetom u Hrvatskoj i dalje mnogo teže pronalaze posao nego ostatak građana. Hrvatska je po tome pri samom europskom dnu. Razlika u stopi zaposlenosti između osoba bez invaliditeta i osoba s invaliditetom iznosi čak 41 posto, dok je prosjek Europske unije oko 24 posto. Lošija je samo Rumunjska, gdje taj jaz doseže 45 posto.