Video s nepomičnim tijelom 22-godišnje Shani Louk, bačene u kamionet s licem prema dolje, vidno izmrcvareno, dok je teroristi voze ulicama Gaze i zajedno sa stanovnicima urlaju i pljuju po mrtvoj djevojci, obišao je cijeli svijet. Zahvaljujući počiniteljima koji su „trofej“ sami snimali i objavili sve na društvenim mrežama 7. listopada 2023. dok je masakr na Nova festivalu i u kibucima uz granicu s Gazom još trajao. Više od 10.000 fotografija i 1800 sati videosnimaka, od kojih su neke i nemjerljivo okrutnije od opisane, a mnoge su snimali upravo teroristi, uz 430 intervjua sa svjedocima, preživjelima, razmijenjenim taocima, spasilačkim ekipama i forenzičarima žrtava, obrađeno je u objavljenom izvješću Civilne komisije o zločinima Hamasa nad ženama i djecom pod nazivom "Kraj šutnje: Razotkriveni seksualni teror - izvješće o neispričanim zvjerstvima 7. listopada". Izvješće na 300 stranica čija je glavna istraživačica dr. Cochav Elkayam-Levy, izraelska stručnjakinja za ljudska prava i međunarodno pravo, uključuje i dokumentaciju s poprišta masakra te iskaze o zatočeništvu u Gazi, a prenijeli su ga i brojni svjetski mediji.
Objavljen izvještaj Civilne komisije: Otac je morao gledati kako mu siluju kćer, a onda su ubili njega pred njezinim očima
Upozorenje: izvješće koje objavljujemo dokumentira djela ekstremnog nasilja i sadrži detaljne opise seksualnih i ostalih zločina. Sadržaj može biti emocionalno uznemirujući za čitatelje, posebno za žrtve nasilnih zločina i zvjerstava.
Ovakva izvješća ne umanjuju odgovornost Izraela za genocid u Gazi i preko 70000 ubijenih. Prvo se izvlači 70 godina na holokaust. Kad to više nije pilo vodu zbog stalne okupacije tuđih teritorija onda se sad počinje sve opravdavati ovim terorističkimm činom. Pitanje je koliko će Izrael još ljudi ubijati i teritorija okupirati? Pod krinkom sigurnosti. A zapravo je istina da se jedino oni šire otkad su im Palestinci dozvolili da osnuju državu. I dok mi tako opravdavamo 70000 pobijenih s 2000, zaboravljamo desetke tisuća ubijenih i rastjeranih palestinaca prije 80 godina. I naravno, opravdavamo ubijanje po 20-ak Libanonaca od kojih je u prosjeku 4 djece, svaku dan - od strane Izraela. Naravno, i za to ima opravdanja. Nekima stvarno nedostaje ono minimalno od ljudskosti.
I nitko ne traži od Hamasa da izruče kidnapovane taoce nego svi traže od Izraela da prestane ratovati. Gdje god muslimani čine zločine, uvjek su žrtve krive bilo to na zapadu, kod nas u susjedstvu ili u izraelskoj pokrajini Palestini.
Iste stvari su se događale i u Hrvatskoj od strane Srbije. Samo što Hrvatska nije sposobna kazniti počinitelje a kamoli pozvati cijelu državu na odgovornost.