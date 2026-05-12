Objavljen izvještaj Civilne komisije: Otac je morao gledati kako mu siluju kćer, a onda su ubili njega pred njezinim očima

Video s nepomičnim tijelom 22-godišnje Shani Louk, bačene u kamionet s licem prema dolje, vidno izmrcvareno, dok je teroristi voze ulicama Gaze i zajedno sa stanovnicima urlaju i pljuju po mrtvoj djevojci, obišao je cijeli svijet. Zahvaljujući počiniteljima koji su „trofej“ sami snimali i objavili sve na društvenim mrežama 7. listopada 2023. dok je masakr na Nova festivalu i u kibucima uz granicu s Gazom još trajao. Više od 10.000 fotografija i 1800 sati videosnimaka, od kojih su neke i nemjerljivo okrutnije od opisane, a mnoge su snimali upravo teroristi, uz 430 intervjua sa svjedocima, preživjelima, razmijenjenim taocima, spasilačkim ekipama i forenzičarima žrtava, obrađeno je u objavljenom izvješću Civilne komisije o zločinima Hamasa nad ženama i djecom pod nazivom "Kraj šutnje: Razotkriveni seksualni teror - izvješće o neispričanim zvjerstvima 7. listopada". Izvješće na 300 stranica čija je glavna istraživačica dr. Cochav Elkayam-Levy, izraelska stručnjakinja za ljudska prava i međunarodno pravo, uključuje i dokumentaciju s poprišta masakra te iskaze o zatočeništvu u Gazi, a prenijeli su ga i brojni svjetski mediji.