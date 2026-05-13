PRIJETI IM KATASTROFA

Šok u zemlji svjetskih prvaka: Europski velikan i trofejni klub mogao bi biti izbačen iz Europe!

Ligue 1 - Olympique Lyonnais v Paris St Germain
Manon Cruz/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.05.2026.
u 09:46

Bio bi to ogroman udarac za Lyon koji se nalazi na četvrtom mjestu koje ih vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka, dok im je treće mjesto koje vodi direktno u ligašku fazu udaljeno samo jedan bod

Unatoč tome što su trenutno na poziciji koja ih vodi u Ligu prvaka, kultnom francuskom klubu Lyonu prijeti da ostane bez ikakvog nastupa u natjecanjima Uefe. Sljedeće sezone postoji mogućnost neće igrati u Uefinim natjecanjima. Zbog zabrinutosti da francuski velikan nije ispunio uvjete nagodbe s europskim nogometnim tijelom postignute prošlog ljeta, UEFA razmatra Lyonu zabraniti igranje u europskim klupskim natjecanjima.

Bio bi to ogroman udarac za Lyon koji se nalazi na četvrtom mjestu koje ih vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka, dok im je treće mjesto koje vodi direktno u ligašku fazu udaljeno samo jedan bod.

Prošlog ljeta je Tijelo za financijsku kontrolu klubova (CFCB) objavilo sankcije protiv Lyona zbog kršenja pravila financijske održivosti. Određene su i brojne kazne ako klubovi ne ispune određene uvjete tijekom sljedeće četiri godine.

Među uvjetima je bio zahtjev da vlasnici Lyona ulože 60 milijuna eura do 15. srpnja prošle godine te da taj iznos bude pretvoren u vlasnički kapital do 15. listopada. Prema dostupnim informacijama, Lyon nije ispunio zahtjev od Uefe, iako će ozbiljnost kazne vjerojatno ovisiti o tome koliko su bili daleko od ispunjenja spomenutih zahtjeva. 

Ključne riječi
UEFA Francuska Liga prvaka Lyon

