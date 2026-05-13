Golemi požar usred Moskve: Buktinja progutala 'lažni' Kremlj

Velik požar izbio je tijekom noći u turističko-kulturnom kompleksu Izmailovski Kremlj u istočnom dijelu Moskve, a prema navodima ruskih Telegram kanala, vatra je zahvatila više od 3.000 četvornih metara objekta. Kompleks, poznat po arhitekturi koja imitira izgled Kremlja, jedan je od popularnijih turističkih sadržaja u ruskoj prijestolnici.

Prema izvještajima lokalnih stanovnika, dio zgrade u kojem se nalazio prostor za “escape room” urušio se nakon što ga je vatra potpuno progutala. Uzrok požara zasad nije poznat, a ruske vlasti još nisu objavile informacije o eventualnim žrtvama ili ozlijeđenima. Informacije o točnoj lokaciji i razmjerima požara zasad nije bilo moguće neovisno potvrditi.

V Moskvě hoří část Izmailovského Kremlu. Izmailovský Kreml je moderní kulturní, řemeslný a turistický komplex v Moskvě, postavený v letech 1998–2007 ve stylu staroruské architektury. Vzdušnou čarou je Izmailovský Kreml od moskevského Kremlu přibližně 8–9 kilometrů. pic.twitter.com/rwzwNlUXIY — mikeela (@krasavabohata) May 13, 2026

Požar dolazi u trenutku pojačane napetosti u Moskvi zbog straha od mogućih ukrajinskih napada dronovima na rusku prijestolnicu. Posljednjih tjedana ruski i ukrajinski izvori izvještavali su o više napada na područje Moskve, uključujući i nedavni udar dronom na stambeni neboder nedaleko od ruskog Ministarstva obrane.

Sigurnosne mjere uoči obilježavanja Dana pobjede 9. svibnja bile su dodatno pojačane zbog bojazni od mogućih napada na središte grada i Crveni trg. Kremlj je tada proglasio privremeno primirje, nakon čega su uslijedili i kratkotrajni dogovori o prekidu vatre između Moskve i Kijeva. Unatoč tome, obje strane nastavile su se međusobno optuživati za nove napade dronovima i raketama tijekom proteklih dana.