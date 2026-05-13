Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 48
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PANIKA U RUSIJI

Golemi požar usred Moskve: Buktinja progutala 'lažni' Kremlj

Požar u Rusiji
Foto: ASTRA/Telegram
VL
Autor
Mateja Papić
13.05.2026.
u 09:19

Uzrok požara zasad nije poznat, a ruske vlasti još nisu objavile informacije o eventualnim žrtvama ili ozlijeđenima

Velik požar izbio je tijekom noći u turističko-kulturnom kompleksu Izmailovski Kremlj u istočnom dijelu Moskve, a prema navodima ruskih Telegram kanala, vatra je zahvatila više od 3.000 četvornih metara objekta. Kompleks, poznat po arhitekturi koja imitira izgled Kremlja, jedan je od popularnijih turističkih sadržaja u ruskoj prijestolnici.

Prema izvještajima lokalnih stanovnika, dio zgrade u kojem se nalazio prostor za “escape room” urušio se nakon što ga je vatra potpuno progutala. Uzrok požara zasad nije poznat, a ruske vlasti još nisu objavile informacije o eventualnim žrtvama ili ozlijeđenima. Informacije o točnoj lokaciji i razmjerima požara zasad nije bilo moguće neovisno potvrditi.

Požar dolazi u trenutku pojačane napetosti u Moskvi zbog straha od mogućih ukrajinskih napada dronovima na rusku prijestolnicu. Posljednjih tjedana ruski i ukrajinski izvori izvještavali su o više napada na područje Moskve, uključujući i nedavni udar dronom na stambeni neboder nedaleko od ruskog Ministarstva obrane.

Sigurnosne mjere uoči obilježavanja Dana pobjede 9. svibnja bile su dodatno pojačane zbog bojazni od mogućih napada na središte grada i Crveni trg. Kremlj je tada proglasio privremeno primirje, nakon čega su uslijedili i kratkotrajni dogovori o prekidu vatre između Moskve i Kijeva. Unatoč tome, obje strane nastavile su se međusobno optuživati za nove napade dronovima i raketama tijekom proteklih dana.

Rusija se sprema napasti NATO, a špijuni kažu da znaju i kada? Vrijeme koje procjenjuju je alarmirajuće
Ključne riječi
rat u Ukrajini Ukrajina Rusija

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar ajatolah2
ajatolah2
09:33 13.05.2026.

Burn, baby, burn😂😂😂

OS
oluja se sprema
09:53 13.05.2026.

odlično!

EM
Empat
09:57 13.05.2026.

Dobre vijesti za početak dana, uz toplu kavu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!