Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
UŽIVO
UŽIVO LELEK moćnom 'Andromedom' oduševile nastupom u Beču !
Srpska glazbenica pozvala sve da glasaju za Hrvatsku na Euroviziji
Natjecateljica izazvala raspravu na Euroviziji, komentari pljušte: 'To mi nikad neće imati smisla'
Pjevat će ikona 80-ih, oboren je rekord, a na prijenosu uživo radi više od 250 ljudi
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EUROSONG 2026.

UŽIVO Portugal ostao vjeran tradiciji ali na specifičan način

Portugal- Bandidos do Cante
Foto: Sarah Louise Bennett/EBU
1/9
Autor
Samir Milla
12.05.2026.
u 20:44

Večerašnji program vode austrijska televizijska zvijezda Victoria Swarovski i glumac te voditelj Michael Ostrowski, dok će se iz green rooma javljati Emily Busvine. Organizatori najavljuju spektakularan produkcijski show povodom velikog jubileja Eurosonga - 70. godina Eurosonga , uz posebne revijalne nastupe i bogat vizualni identitet inspiriran glazbenom poviješću natjecanja

U bečkoj dvorani Wiener Stadthalle počela prva polufinalna večer 70. izdanja Eurovision Song Contest 2026. Austrijska prijestolnica ponovno je domaćin najvećeg glazbenog televizijskog spektakla u Europi nakon pobjede JJ-a prošle godine, a večerašnji show otvara natjecanje u kojem će 15 zemalja tražiti mjesto u velikom finalu koje je na rasporedu u subotu. Među državama koje večeras nastupaju nalazi se i Hrvatska, koju predstavlja grupa LELEK s pjesmom „Andromeda“. Hrvatski predstavnici nastupaju treći po redu, odmah nakon Moldavije i Švedske, a očekivanja domaće publike ove su godine ponovno velika nakon odličnih reakcija fanova tijekom eurovizijskog tjedna u Beču. HRT izravno prenosi Eurosong na Prvom programu, a večer komentira, a tko drugi nego Duško Ćurlić 

FOTO Grupa LELEK zasjala na Tirkiznom tepihu Eurosonga, pogledajte kako je bilo
Portugal- Bandidos do Cante
1/99

Večerašnji program vode austrijska televizijska zvijezda Victoria Swarovski i glumac te voditelj Michael Ostrowski, dok će se iz green rooma javljati Emily Busvine. Organizatori najavljuju spektakularan produkcijski show povodom velikog jubileja Eurosonga - 70. godina Eurosonga , uz posebne revijalne nastupe i bogat vizualni identitet inspiriran glazbenom poviješću natjecanja. Osim 15 zemalja koje se bore za prolazak dalje, večeras će nastupiti i Italija te Njemačka koje su već osigurale izravan plasman u finale kao članice takozvane „Velike petorke“. Publika će tako imati priliku premijerno vidjeti i njihove nastupe prije subotnjeg finala.

Ovogodišnje izdanje Eurosonga donosi i jednu važnu promjenu u sustavu glasanja. Nakon nekoliko godina pauze, od 2026. ponovno se vraćaju nacionalni žiriji u polufinalne večeri. To znači da će o finalistima ponovno odlučivati kombinacija glasova publike i stručnih žirija, što bi moglo značajno utjecati na konačne rezultate i povećati šanse vokalno jačim i produkcijski dotjeranim nastupima.

TIJEK VEČERI: 

21:28 Portugal ostaje vjeran svojoj tradiciji, ali na vrlo specifičan način. Bandidos do Cante donose pjesmu "Rosa" koja se oslanja na bogatu baštinu "Cante Alentejano" pjevanja. Njihovi su glasovi u prvom planu, a emocija je sirova i dirljiva. Ovo je trenutak za naježiti se usred pop ludila.

Portugal- Bandidos do Cante
Foto: Sarah Louise Bennett/EBU

21:24 Pripremite se za mediteranski temperament! Akylas donosi "Ferto", pjesmu koja pršti od grčkog melosa, ali upakiranog u moderni klupski ritam. Ovo je trenutak kada cijela dvorana počinje plesati. Akylas je poznat po svojoj karizmi, a "Ferto" ima onaj zarazni refren koji ne izlazi iz glave.

Grčka- Akylas
Foto: Alma Bengtsson/EBU

21:20 Vrijeme je za naše! LELEK nas vodi na putovanje u svemir s pjesmom "Andromeda". Riječ je o mističnoj, atmosferičnoj skladbi koja spaja alternativni zvuk s upečatljivim vizualima. Hrvatska se ove godine odlučila za nešto potpuno drugačije i umjetnički hrabro. Sretno, LELEK!

Lelek-Eurosong
Foto: Alma Bengtsson/EBU

21:16 Šveđani nikada ne razočaraju kada je u pitanju produkcija. FELICIA donosi "My System", moderan, polirani electro-pop broj koji zvuči kao da je stigao iz budućnosti. Od Švedske uvijek očekujemo vizualno savršenstvo, a FELICIA svojim snažnim vokalom i kirurški preciznom koreografijom to i potvrđuje.

Švedska- FELICIA
Foto: Alma Bengtsson/EBU

21:12 Otvaramo prvu polufinalnu večer energično! Na pozornicu stiže Satoshi, jedan od najpopularnijih modernih izvođača u Moldaviji. Njegova pjesma "Viva, Moldova!" je eksplozivna mješavina hip-hopa i etno motiva. Očekujte puno skakanja, tradicionalnih instrumenata u modernom ruhu i nevjerojatnu količinu domoljubnog ponosa koji će razbuditi dvoranu.

Moldavija- Satoshi
Foto: Alma Bengtsson/EBU

21:07 Voditelji su najavili prvu polufinalnu večer i otkrili što ćemo sve gledati večeras 

21:03 Večer je otvorena spektakularnim uvodnim programom kojim su organizatori obilježili velikih 70 godina Eurosonga. Gledatelji su prvo imali priliku vidjeti emotivni film „70 Years of Love“ koji je kroz ljubavnu priču jednog para prikazao sedam desetljeća povijesti najpoznatijeg europskog glazbenog natjecanja. Nakon toga je čak 70-člani zbor izveo legendarni eurovizijski klasik „L’amour Est Bleu“, jednu od najpoznatijih pjesama u povijesti natjecanja, koja je prvi put izvedena upravo 1967. godine kada je Beč prvi put bio domaćin Eurosonga.

Ključne riječi
Eurosong Lelek

Komentara 3

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
21:31 12.05.2026.

Promocija, "pederluka" novinarski žargon klečavci, devijantnih ideologija i dekadencija društva u službi zatupljivanja mladih ljudi. Ako nam je ovo budučnost šalica kave nam se bude činila kao svjetlost

LP
ljerka.p2911
21:31 12.05.2026.

Katastrofa Pa ovdje nitko ne zna pjevati

PU
Purple
21:08 12.05.2026.

Voditeljica ima lijepu haljinu

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

storyeditor/2026-05-11/profimedia-1098000484.jpg
LELEK UOČI POLUFINALA

'Dat ćemo sve od sebe da predstavimo Hrvatsku iskreno, hrabro i bez kompromisa'

Nastup je doživio veliku nadgradnju, no osnovna ideja ostala je ista. Sada puno veću ulogu imaju LED vizuali, svjetlo i sama širina pozornice. Koreografija je proširena i preciznije definirana, a kostimi su razvijeni iz verzije s Dore. Dominira krvavo crvena boja s bijelim detaljima, uz simbole inspirirane sicanjem", otkrivaju članice Leleka. Dodaju i kako će publika vidjeti "potpuno novi scenski element koji dosad nije korišten na Eurosongu

eddie murphy
Video sadržaj
EDDIE MURPHY

Priznanje jednom od najznačajnijih komičara svih vremena: 'Ponekad vas natjeraju da čekate dok baš ne ostarite'

Legendarni američki glumac i jedan je od najuspješnijih komičara svih vremena tek je posljednjih godina izgradio stabilnost i unutarnje zadovoljstvo. Taj osjećaj desetljećima nije uspio kupiti bogatstvom koje premašuje 200 milijuna dolara, raskošnim domom u mediteranskom stilu u ekskluzivnoj zajednici Beverly Park u Beverly Hillsu ni privatnim otokom Rooster Cay na Bahamima. Ožiljci su, jednostavno, bili preduboki.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!