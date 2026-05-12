UŽIVO Portugal ostao vjeran tradiciji ali na specifičan način

U bečkoj dvorani Wiener Stadthalle počela prva polufinalna večer 70. izdanja Eurovision Song Contest 2026. Austrijska prijestolnica ponovno je domaćin najvećeg glazbenog televizijskog spektakla u Europi nakon pobjede JJ-a prošle godine, a večerašnji show otvara natjecanje u kojem će 15 zemalja tražiti mjesto u velikom finalu koje je na rasporedu u subotu. Među državama koje večeras nastupaju nalazi se i Hrvatska, koju predstavlja grupa LELEK s pjesmom „Andromeda“. Hrvatski predstavnici nastupaju treći po redu, odmah nakon Moldavije i Švedske, a očekivanja domaće publike ove su godine ponovno velika nakon odličnih reakcija fanova tijekom eurovizijskog tjedna u Beču. HRT izravno prenosi Eurosong na Prvom programu, a večer komentira, a tko drugi nego Duško Ćurlić

Večerašnji program vode austrijska televizijska zvijezda Victoria Swarovski i glumac te voditelj Michael Ostrowski, dok će se iz green rooma javljati Emily Busvine. Organizatori najavljuju spektakularan produkcijski show povodom velikog jubileja Eurosonga - 70. godina Eurosonga , uz posebne revijalne nastupe i bogat vizualni identitet inspiriran glazbenom poviješću natjecanja. Osim 15 zemalja koje se bore za prolazak dalje, večeras će nastupiti i Italija te Njemačka koje su već osigurale izravan plasman u finale kao članice takozvane „Velike petorke“. Publika će tako imati priliku premijerno vidjeti i njihove nastupe prije subotnjeg finala.

Ovogodišnje izdanje Eurosonga donosi i jednu važnu promjenu u sustavu glasanja. Nakon nekoliko godina pauze, od 2026. ponovno se vraćaju nacionalni žiriji u polufinalne večeri. To znači da će o finalistima ponovno odlučivati kombinacija glasova publike i stručnih žirija, što bi moglo značajno utjecati na konačne rezultate i povećati šanse vokalno jačim i produkcijski dotjeranim nastupima.

TIJEK VEČERI:

21:28 Portugal ostaje vjeran svojoj tradiciji, ali na vrlo specifičan način. Bandidos do Cante donose pjesmu "Rosa" koja se oslanja na bogatu baštinu "Cante Alentejano" pjevanja. Njihovi su glasovi u prvom planu, a emocija je sirova i dirljiva. Ovo je trenutak za naježiti se usred pop ludila.

21:24 Pripremite se za mediteranski temperament! Akylas donosi "Ferto", pjesmu koja pršti od grčkog melosa, ali upakiranog u moderni klupski ritam. Ovo je trenutak kada cijela dvorana počinje plesati. Akylas je poznat po svojoj karizmi, a "Ferto" ima onaj zarazni refren koji ne izlazi iz glave.

21:20 Vrijeme je za naše! LELEK nas vodi na putovanje u svemir s pjesmom "Andromeda". Riječ je o mističnoj, atmosferičnoj skladbi koja spaja alternativni zvuk s upečatljivim vizualima. Hrvatska se ove godine odlučila za nešto potpuno drugačije i umjetnički hrabro. Sretno, LELEK!

21:16 Šveđani nikada ne razočaraju kada je u pitanju produkcija. FELICIA donosi "My System", moderan, polirani electro-pop broj koji zvuči kao da je stigao iz budućnosti. Od Švedske uvijek očekujemo vizualno savršenstvo, a FELICIA svojim snažnim vokalom i kirurški preciznom koreografijom to i potvrđuje.

21:12 Otvaramo prvu polufinalnu večer energično! Na pozornicu stiže Satoshi, jedan od najpopularnijih modernih izvođača u Moldaviji. Njegova pjesma "Viva, Moldova!" je eksplozivna mješavina hip-hopa i etno motiva. Očekujte puno skakanja, tradicionalnih instrumenata u modernom ruhu i nevjerojatnu količinu domoljubnog ponosa koji će razbuditi dvoranu.

21:07 Voditelji su najavili prvu polufinalnu večer i otkrili što ćemo sve gledati večeras

21:03 Večer je otvorena spektakularnim uvodnim programom kojim su organizatori obilježili velikih 70 godina Eurosonga. Gledatelji su prvo imali priliku vidjeti emotivni film „70 Years of Love“ koji je kroz ljubavnu priču jednog para prikazao sedam desetljeća povijesti najpoznatijeg europskog glazbenog natjecanja. Nakon toga je čak 70-člani zbor izveo legendarni eurovizijski klasik „L’amour Est Bleu“, jednu od najpoznatijih pjesama u povijesti natjecanja, koja je prvi put izvedena upravo 1967. godine kada je Beč prvi put bio domaćin Eurosonga.