'Mogao sam ubiti Bobana, pištolj je bio napunjen i nagovarali su me da mu pucam u leđa'

Na današnji dan prije 36 godina, 13. svibnja 1990., jedna neodigrana utakmica ušla je u antologiju hrvatskog nogometa: Dinamo – Crvena zvezda u okviru 33. kola Prve savezne lige. Bila je nedjelja, trebala je početi u 18.30, a cijela priredba pretvorila se u nezapamćen kaos.

Naime, igrači Dinama i Zvezde, nakon što su odradili zagrijavanje na maksimirskom travnjaku, pobjegli su u svlačionice pred zastrašujućim scenama nasilja – sudara golorukih Bad Blue Boysa s pripadnicima policije, "snagama reda" koje nisu reagirale na iživljavanje navijača Crvene zvezde na južnoj tribini.

U tom spontanom, nezaustavljivom stampedu Boysa, koji su probili ogradu sjeverne tribine i probili se na travnjak, bilo je na desetke ozlijeđenih, a iz niza brutalnih sekvenci kojima je svjedočio milijunski auditorij putem TV ekrana u cijeloj Jugoslaviji, svima nam još kao živa slika pred očima svijetli Bobanov neustrašiv skok i udarac nogom u prsa policijskoga specijalca Refika Ahmetovića. Dinamov kapetan, zajedno sa suigračem Vjekoslavom Škrinjarom i pokojnim trenerom Kužeom, stao je u obranu posrnuloga Dinamova navijača kojega je mlatio policajac.

- Sjećam se svega s ponosnom. Tada sam riskirao karijeru, ali neki drugi, bezimeni navijači, riskirali su svoje živote. Opet bih udario onog milicajca, ali nisam htio biti nikakav heroj, samo sam reagirao na nepravdu koja je trajala godinama. Junaci su išli u rat, mi smo bili samo buntovnici - rekao je Zvonimir Boban u jednom od intervjua.

Refik Ahmetović bio je policajac kojeg je Boban udario tog dana jer je Ahmetović brutalno tukao navijača. Imao je slobodan dan i nije trebao ni raditi. Međutim, pozvan je na Maksimir zbog straha od mogućih sukoba. U jednom od intervjua prisjetio se svega.

- Mogao sam ubiti Bobana. Napao me na radnom mjestu. Kuže ga je spasio jer ga je odvukao. Mi smo pokušali smiriti situaciju. Imao sam napunjen pištolj i kolege su me nagovarale da mu pucam u leđa - ispričao je Refik za Dnevni avaz i dodao:

- Nisam očekivao takvu reakciju od Bobana. Neki su me nagovarali i nakon utakmice da 'ispeglamo' Bobana, ali ja nisam htio - rekao je Ahmetović.