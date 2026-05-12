ZAPELI U GUŽVI

Drama nogometaša Dinama večer prije finala Kupa: Već četiri sata stoje na mjestu

Zagreb: Predstavljen novi službeni autobus GNK Dinamo
Karlo Koret
12.05.2026.
u 20:20

Klupski autobus tako već četiri sata stoji na mjestu, a kolona vozila koja se stvorila duga je šest kilometara

Nogometaše zagrebačkog Dinama sutra od 18 sati u Osijeku očekuje finale Hrvatskog nogometnog kupa protiv branitelja naslova Rijeke. Dinamovci su na put krenuli danas, a odlučili su se na rutu po autocesti A3 u smjeru Lipovca. Čini se kako im to nije bila najbolja odluka budući da se na toj cesti dogodila teška prometna nesreća te promet ne teče.

Klupski autobus tako već četiri sata stoji na mjestu, a kolona vozila koja se stvorila duga je šest kilometara. Do nesreće je došlo na dionici između Križa i Popovače. Kamion se prevnruo preko obje trake na autocesti te je trenutačno nemoguće zaobići ga.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Nogometaši Rijeke na vrijeme su čuli za nesreću pa su se odlučili u Osijek stiću preko Siska. Oni će tako izbjeći gužvu i u grad domaćin finala stići puno prije i, zasigurno, nešto odmorniji. 

Za momčad Marija Kovačevića ovaj zastoj predstavlja ozbiljan problem. Budući da će kasno stići u Osijek, najvjerojatnije neće moći odraditi večernji trening. Osim toga, ova bi situacija mogla iziritirati igrače i članove stručnog stožera večer prije jedne od najvažnijih utakmica sezone. Hoće li ostaviti posljedice na momčad, saznat ćemo u sutrašnjem finalu.
Kolona vozila prometna nesreća autobus Dinamo

Avatar Ričard
Ričard
21:12 12.05.2026.

„ Oni će tako izbjeći gužvu i u grad domaćin finala stići puno prije i, zasigurno, nešto odmorniji. ”- pa neće dinamovci pješačiti do Osijeka.

