Petra iz 'Braka na prvu' više ne radi kao liječnica, ima novi posao koji je ostvarenje njezinog sna

Petra Meštrić, koju javnost poznaje iz RTL-ove emisije "Brak na prvu", odlučila se na zaokret u karijeri. Liječnica Petra sada je voditeljica na OTV-u gdje je gledatelji prate u emisiji Serbus Zagreb na OTV-u. Kaže kako je već neko vrijeme sve više privlači rad na televiziji i kada se otvorila prilika za suradnju s OTV-om nije dvoumila. "Poklopile su se energija, želja i ponuda i evo me danas tu gdje imam priliku izraziti svoju kreativnost, otvorenost i znatiželju. Ekipa je izvrsna i tek sada zapravo saznajem koliko je poznatih novinara i voditelja svoje prve novinarske korake napravilo upravo u ovoj kući. Inače, već neko vrijeme na OTV-u vodim emisiju Minute bijele kute i moj veći angažman je bio pitanje dana.", ispričala je Petra u razgovoru za Story. Priznala je kako je oduvijek voljela kamere i drago joj je što je sada ovaj svoj san i ostvarila.

Na pitanje kako uspijeva uskladiti novi voditeljski posao s medicinom Petra kaže: "Trenutno sam se u potpunosti posvetila televiziji, tako da je medicina ostala jedno važno životno iskustvo koje nosim sa sobom. Medicina mi je dala širinu, disciplinu i razumijevanje ljudi, što mi danas jako pomaže u voditeljskom poslu. Jako sam ponosna na svoju liječničku titulu, odgovoran posao kojeg sam radila i dugo sam razmišljala o ovom preokretu. Televizija je ipak moja prva ljubav i već sada vidim da nisam pogriješila jer je izvrstan osjećaj raditi ono čemu te srce vuče".

Nedavno je gostujući u podcastu Umiboom ispričala kako je u jednom periodu života imala 74 kilograma. Kroz period od tri godine, disciplinom i trudom, uspjela je smršavjeti na 52 kilograma, no ta je promjena sa sobom donijela i neke neočekivane posljedice. "Ja sam bila zaista jača. Imala sam 74 kilograma i kad sam smršavjela, došla sam na 52 kilograma", započela je Petra, a zatim dodala da je u svojoj "najdebljoj fazi" imala velike grudi koje su izgledale odlično. Međutim, nakon gubitka kilograma, situacija se drastično promijenila. "Ali kako sam smršavila, tako su meni ostale doslovno dvije prazne kese za dućan", ispalila je Petra kroz smijeh, što je izazvalo salve smijeha i kod voditeljice.