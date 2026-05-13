Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 12
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DUGO JE TO ŽELJELA

Petra iz 'Braka na prvu' više ne radi kao liječnica, ima novi posao koji je ostvarenje njezinog sna

Zagreb: Petra i Polina na Manduševcu
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
13.05.2026.
u 07:00

Medicina mi je dala širinu, disciplinu i razumijevanje ljudi, kaže Petra dodajući kako joj to jako pomaže u novom poslu

Petra Meštrić, koju javnost poznaje iz RTL-ove emisije "Brak na prvu", odlučila se na zaokret u karijeri. Liječnica Petra sada je voditeljica na OTV-u gdje je gledatelji prate u emisiji Serbus Zagreb na OTV-u. Kaže kako je već neko vrijeme sve više privlači rad na televiziji i kada se otvorila prilika za suradnju s OTV-om nije dvoumila.  "Poklopile su se energija, želja i ponuda i evo me danas tu gdje imam priliku izraziti svoju kreativnost, otvorenost i znatiželju. Ekipa je izvrsna i tek sada zapravo saznajem koliko je poznatih novinara i voditelja svoje prve novinarske korake napravilo upravo u ovoj kući. Inače, već neko vrijeme na OTV-u vodim emisiju Minute bijele kute i moj veći angažman je bio pitanje dana.", ispričala je Petra u razgovoru za Story. Priznala je kako je oduvijek voljela kamere i drago joj je što je sada ovaj svoj san i ostvarila. 

Na pitanje kako uspijeva uskladiti novi voditeljski posao s medicinom Petra kaže: "Trenutno sam se u potpunosti posvetila televiziji, tako da je medicina ostala jedno važno životno iskustvo koje nosim sa sobom. Medicina mi je dala širinu, disciplinu i razumijevanje ljudi, što mi danas jako pomaže u voditeljskom poslu. Jako sam ponosna na svoju liječničku titulu, odgovoran posao kojeg sam radila i dugo sam razmišljala o ovom preokretu. Televizija je ipak moja prva ljubav i već sada vidim da nisam pogriješila jer je izvrstan osjećaj raditi ono čemu te srce vuče".

Nedavno je gostujući u podcastu Umiboom ispričala kako je u jednom periodu života imala 74 kilograma. Kroz period od tri godine, disciplinom i trudom, uspjela je smršavjeti na 52 kilograma, no ta je promjena sa sobom donijela i neke neočekivane posljedice. "Ja sam bila zaista jača. Imala sam 74 kilograma i kad sam smršavjela, došla sam na 52 kilograma", započela je Petra, a zatim dodala da je u svojoj "najdebljoj fazi" imala velike grudi koje su izgledale odlično. Međutim, nakon gubitka kilograma, situacija se drastično promijenila. "Ali kako sam smršavila, tako su meni ostale doslovno dvije prazne kese za dućan", ispalila je Petra kroz smijeh, što je izazvalo salve smijeha i kod voditeljice.

Lelek nakon proglašenja: 'Hvala svima na ljubavi'

Ključne riječi
showbiz brak na prvu Petra Meštrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!