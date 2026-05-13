Uvijek ćemo se prisjećati 13. svibnja 1990.: Zvone, Vjeko, Kuže i Boysi zbog svog otpora postali su heroji

Tomislav Dasović
13.05.2026.
u 07:00

U sjeni tragičnih zbivanja ostao je žal što je Dinamo toga proljeća prokockao veliku šansu za naslov prvaka

Na današnji dan prije 36 godina, 13. svibnja 1990., jedna neodigrana utakmica ušla je u antologiju hrvatskog nogometa: Dinamo – Crvena zvezda u okviru 33. kola Prve savezne lige. Bila je nedjelja, trebala je početi u 18.30, a cijela priredba pretvorila se u nezapamćen kaos. Naime, igrači Dinama i Zvezde, nakon što su odradili zagrijavanje na maksimirskom travnjaku, pobjegli su u svlačionice pred zastrašujućim scenama nasilja – sudara golorukih Bad Blue Boysa s pripadnicima policije, "snagama reda" koje nisu reagirale na iživljavanje navijača Crvene zvezde na južnoj tribini.

13. svibnja 1990. Crvena zvezda Dinamo

Avatar Navijač
Navijač
07:15 13.05.2026.

Zvone je bio i ostao mentalni jugosloven.

