Uvijek ćemo se prisjećati 13. svibnja 1990.: Zvone, Vjeko, Kuže i Boysi zbog svog otpora postali su heroji

Na današnji dan prije 36 godina, 13. svibnja 1990., jedna neodigrana utakmica ušla je u antologiju hrvatskog nogometa: Dinamo – Crvena zvezda u okviru 33. kola Prve savezne lige. Bila je nedjelja, trebala je početi u 18.30, a cijela priredba pretvorila se u nezapamćen kaos. Naime, igrači Dinama i Zvezde, nakon što su odradili zagrijavanje na maksimirskom travnjaku, pobjegli su u svlačionice pred zastrašujućim scenama nasilja – sudara golorukih Bad Blue Boysa s pripadnicima policije, "snagama reda" koje nisu reagirale na iživljavanje navijača Crvene zvezde na južnoj tribini.