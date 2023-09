Nizozemac ostao u čudu: Nikad nisam doživio nešto slično

Tallon Griekspoor je odigrao još jedan odličan meč u Splitu i zasluženo svladao Francesa Tiafoea sa 6-3, 6-7 (7), 7-6 (2) u najneizvjesnijem pojedinačnom meču u dosadašnjem dijelu turnira na splitskim Gripama.

Bio je to dvoboj s vrlo neobičnim završetkom, novo iskustvo za 27-godišnjeg Nizozemca.

"Nikad nisam doživio nešto slično. Koliko sam uspio shvatiti, isti sudac je donio drugačiju odluku u sličnoj situaciji dan prije kad su igrali protiv Hrvatske, a oba puta su se Amerikanci osjećali oštećeni. Frances je imao opomenu na koju je zaboravio. Doista čudan završetak meča."

No, to ne umanjuje Griekspoorove zasluge za konačan ishod, jer je svojim agresivnim pristupom došao do pobjede.

"Cijeli sam meč bio agresivan. Dobro sam osjećao loptu, mogao sam ići za svojim udarcima. Znao sam da moram na taj način igrati protiv Francesa. Na kraju se isplatilo. Doista se dobro osjećam na ovom terenu, u ovim uvjetima."

Ovom je pobjedom uzvratio Tiafoeu za poraz u njihovom nedavnom meču na turniru Masters 1000 serije u Cincinnatiju.

"Frances je nezgodan suparnik. Odlično se kreće, ima nezgodan forhend i bekend, odličan 'slice' servis. Teško ga je probiti. Taj dvoboj u Cincinnatiju je bio dosta drugačiji, u zahtjevnijim uvjetima. Tada smo obojica igrali dosta lošije nego danas. Mislim da je današnji meč bio na vrlo visokoj razini i doista sam sretan što sam ga uspio završiti kao pobjednik."

Griekspoor u Splitu ima 2-0, a još ga čeka nedjeljni obračun s Bornom Gojom koji također ima pobjedu protiv Tiafoea. Nadajmo se samo da će taj meč biti važan za konačan plasman obje reprezentacije.