Nema savjetnike, ali ima radne skupine i povjerenstva! Samo ove godine Tomašević ih je osnovao 63, ovo su im naknade

Tomislav Tomašević nema, kao što se spočitavalo bivšem gradonačelniku Milanu Bandiću, ekipu savjetnika, ali ima sve više rastući broj radnih skupina, povjerenstava, i drugih radnih tijela. Nedavno smo pisali o novoosnovanoj Radnoj skupini za koordinaciju aktivnosti revitalizacije grada koju je osnovao gradonačelnik Tomislav Tomašević, a njen je zadatak usklađivanje aktivnosti oko uklanjanja grafita i drugih manjih zahvata na gradskoj infrastrukturi, a prije toga spomenuli smo i Radnu skupinu za digitalizaciju, čiji će posao biti praćenje razvoja napredne tehnologije na području grada i potencijalna suradnja s tech tvrtkama po Zagrebu.

Gradonačelnik Zagreba, da objasnimo, prema statutu Grada ima pravo na osnivanje raznih radnih tijela koja će mu pomoći u obavljanju poslova po gradu, a postoji i poseban Poslovnik gradonačelnika koji propisuje po kojoj osnovi i na koji način ih on može osnovati. Poslali smo upit na Radićev trg te ih pitali za detalje.

– Poslovnikom, između ostaloga, propisano je da gradonačelnik osniva radna tijela radi stručne obrade pojedinih pitanja, davanja prijedloga i mišljenja o pojedinim pitanjima i praćenja stanja u pojedinim područjima ili za pripremu određenog materijala. Članovi radnih tijela imenuju se do izvršenja posla radi kojega su osnovana, a najduže do isteka mandata gradonačelnika. S novim mandatom pristupa se ponovnom imenovanju članova radnih tijela – objasnili su.

Za svoj rad članovi radnih tijela - skupina, povjerenstava, projektnih timova, i tako dalje - dobivaju i naknadu, koja iznosi 70 eura neto za svaku sjednicu radnog tijela kojoj nazoče. No, postoji "caka", a to je da tu naknadu ne mogu dobiti službenici i namještenici gradskih upravnih tijela kada sudjeluju na sjednicama koje se održavaju za vrijeme radnog vremena. U Gradu to nisu naveli, no to bi značilo da će naknadu dobiti u praksi vanjski suradnici koji sudjeluju u radnim tjelima, poput stručnjaka (arhitekti, zdravstveni djelatnici, inženjeri, prometni stručnjaci i tako dalje).

– Poštujući zakonsku obvezu o javnosti rada, na mrežnim stranicama Grada Zagreba, pod rubrikom "Akti gradonačelnika" tjedno se, između ostaloga, objavljuju i zaključci kojima se osnivaju i imenuju ili samo imenuju radna tijela gradonačelnika, dok se pod rubrikom "Radna tijela gradonačelnka“ može pronaći cjelovita evidencija radnih tijela i njihovih članova koja se ažurira, kao i arhiva radnih tijela gradonačelnika u mandatu 2021-2025 – poručili su u Gradu. Grad smo pitali i koliko je dosad novca potrošeno na isplatu naknada za rad u radnim tijelima gradonačelnika, no tu informaciju nismo dobili.

Pitali smo u Grad i koliko je radnih tijela osnovano u manadatima ove gradske uprave, no to nam nisu rekli. Izbrojali smo, međutim, s popisa dostupnog na stranicama Grada, pa smo tako ustanovili da je samo tijekom svibnja i travnja osnovano 22 različitih radnih tijela, a ove godine 63.

Da nabrojimo samo neke, osnovani su tako ove godine Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača iz proračuna Grada Zagreba, Radna skupina za praćenje implementacije Projekta Zagreb i izgradnju vodne infrastrukture, Radna skupina za nove tehnologije, Radna skupina za urbanu prehranu i zelenu javnu nabavu, Povjerenstvo za praćenje siromaštva i socijalne isključenosti u gradu Zagrebu, Povjerenstvo za zaštitu od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji....