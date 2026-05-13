© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
RADNA TIJELA GRADONAČELNIKA

Nema savjetnike, ali ima radne skupine i povjerenstva! Samo ove godine Tomašević ih je osnovao 63, ovo su im naknade

Zagreb: Gradonačelnik Tomašević na 7. Trnjanskim kresovima
Hana Ivković Šimičić
13.05.2026.
u 07:00

Gradonačelnik Zagreba, da objasnimo, prema statutu Grad ima pravo na osnivanje raznih radnih tijela koja će mu pomoći u obavljanju poslova po gradu, a postoji i poseban Poslovnik gradonačelnika koji propisuje po kojoj osnovi i na koji način ih on može osnovati

Tomislav Tomašević nema, kao što se spočitavalo bivšem gradonačelniku Milanu Bandiću, ekipu savjetnika, ali ima sve više rastući broj radnih skupina, povjerenstava, i drugih radnih tijela. Nedavno smo pisali o novoosnovanoj Radnoj skupini za koordinaciju aktivnosti revitalizacije grada koju je osnovao gradonačelnik Tomislav Tomašević, a njen je zadatak usklađivanje aktivnosti oko uklanjanja grafita i drugih manjih zahvata na gradskoj infrastrukturi, a prije toga spomenuli smo i Radnu skupinu za digitalizaciju, čiji će posao biti praćenje razvoja napredne tehnologije na području grada i potencijalna suradnja s tech tvrtkama po Zagrebu. 

Gradonačelnik Zagreba, da objasnimo, prema statutu Grada ima pravo na osnivanje raznih radnih tijela koja će mu pomoći u obavljanju poslova po gradu, a postoji i poseban Poslovnik gradonačelnika koji propisuje po kojoj osnovi i na koji način ih on može osnovati. Poslali smo upit na Radićev trg te ih pitali za detalje. 

– Poslovnikom, između ostaloga, propisano je da gradonačelnik osniva radna tijela radi stručne obrade pojedinih pitanja, davanja prijedloga i mišljenja o pojedinim pitanjima i praćenja stanja u pojedinim područjima ili za pripremu određenog materijala. Članovi radnih tijela imenuju se do izvršenja posla radi kojega su osnovana, a najduže do isteka mandata gradonačelnika. S novim mandatom pristupa se ponovnom imenovanju članova radnih tijela – objasnili su. 

Za svoj rad članovi radnih tijela - skupina, povjerenstava, projektnih timova, i tako dalje - dobivaju i naknadu, koja iznosi 70 eura neto za svaku sjednicu radnog tijela kojoj nazoče. No, postoji "caka", a to je da tu naknadu ne mogu dobiti  službenici i namještenici gradskih upravnih tijela kada sudjeluju na sjednicama koje se održavaju za vrijeme radnog vremena. U Gradu to nisu naveli, no to bi značilo da će naknadu dobiti u praksi vanjski suradnici koji sudjeluju u radnim tjelima, poput stručnjaka (arhitekti, zdravstveni djelatnici, inženjeri, prometni stručnjaci i tako dalje). 

– Poštujući zakonsku obvezu o javnosti rada, na mrežnim stranicama Grada Zagreba, pod rubrikom "Akti gradonačelnika" tjedno se, između ostaloga, objavljuju i zaključci kojima se osnivaju i imenuju ili samo imenuju radna tijela gradonačelnika, dok se pod rubrikom "Radna tijela gradonačelnka“ može pronaći cjelovita evidencija radnih tijela i njihovih članova koja se ažurira, kao i arhiva radnih tijela gradonačelnika u mandatu 2021-2025 – poručili su u Gradu.  Grad smo pitali i koliko je dosad novca potrošeno na isplatu naknada za rad u radnim tijelima gradonačelnika, no tu informaciju nismo dobili. 

Pitali smo u Grad i koliko je radnih tijela osnovano u manadatima ove gradske uprave, no to nam nisu rekli. Izbrojali smo, međutim, s popisa dostupnog na stranicama Grada, pa smo tako ustanovili da je samo tijekom svibnja i travnja osnovano 22 različitih radnih tijela, a ove godine 63.

Da nabrojimo samo neke, osnovani su tako ove godine Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača iz proračuna Grada Zagreba, Radna skupina za praćenje implementacije Projekta Zagreb i izgradnju vodne infrastrukture, Radna skupina za nove tehnologije, Radna skupina za urbanu prehranu i zelenu javnu nabavu, Povjerenstvo za praćenje siromaštva i socijalne isključenosti u gradu Zagrebu, Povjerenstvo za zaštitu od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.... 

