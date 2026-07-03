Rekordna pobjeda košarkaša, pogravali se sa suparnikom, "plus 73" Hrvatske na Cipru

Košarkaši Hrvatske odradili su na Cipru ono što se odraditi mora. Premda natjecateljska, bila je to zapravo dobra trening utakmica za ono što slijedi. U petom nastupu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, naši su se košarkaši poigrali, rastrčali i raspucali te pobijedili selekciju Cipra s visokih 123:50 (59:26).

S ovih "plus 73" naši su košarkaši izjednačili najvišu pobjedu hrvatske vrste jer je s istom razlikom (124:51) Hrvatska pobijedila Island prije 34 godine, u kvalifikacijama za Olimpijske igre. Inače, od kada je u pitanju ovaj forma kvalifikacija, ovo je najveća pobjeda jedne reprezentacije a dosadašnji rekorderi bili su Australci koji su pobijedili Guam sa 72 koša razlike.

U nastupu naših nije se moglo primijetiti da su mnogi od njih, što im je dopustio izbornik Tomislav Mijatović, do u sitne sate gledali utakmicu nogometnog Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala.

Od samog početka susreta bilo je posve jasno kolike su čije mogućnosti a najbolji svjedok tome je stanje na semaforu nakon prve četvrtine a ono je iznosilo 35:12 u korist gostiju.

Na opće oduševljenje malobrojne publike u dvorani u Limassolu, domaćini su poveli tricom Tigkasa i, nakon što je hrvatski kapetan Dario Šarić zabio dvicu i dva bacanja, to je bilo prvo i posljednje vodstvo nejakih domaćina.

Zapravo, startna hrvatska petorka koju su činili Smith, Badžim, Hezonja, Šarić i Zubac, vrlo je brzo stvari postavila na svoje mjesto pa se veći dio utakmice igralo u revijalnom tonu. Doduše, uz vrlo ozbiljan pristup izabranika Tomislava Mijatovića koji je očito od svojih igrača tražio da i ovu utakmicu shvate što je ozbiljnije moguće. Ne radi iživljavanja nad košarkaškom nejači već radi što boljeg treninga za ono što slijedi u ponedjeljak u Osijeku. A ondje naši dočekuju Izrael u možda i najvažnijoj utakmici cijelog kvalifikacijskog ciklusa.

Jer, ako naši na svom parketu pobijede Izraelce, onda će, im računica kaže, u drugoj rundi kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Kataru biti dovoljne domaće pobjede protiv Poljske, Nizozemske i Letonije.

No, vratimo se mi ovoj utakmici koja je bila riješena već polovicom prve četvrtine i u kojoj se na veliki odmor otišlo s hrvatskom prednošću od 59:26 u čemu je dvoznamenkasta bila naša visoka linija - krilni-centri Dario Šarić (15 koševa) i David Škara (10 koševa) te centar Ivica Zubac (14 koševa). A o nadmoći u reketu govore i 34 hrvatska koša iz reketa baš kao i skakačka prednost od 24 naprama sedam.

I nakon velikog odmora hrvatski izbornik započeo je s početnom petorkom pa je prednost gostiju nastavila rasti pa je već početkom treće četvrtine, nakon zakucavanja Zupca, bilo "plus 40". Na "plus 50" (81:31) otišlo se tricom kapetana Šarića. "Plus 60" (97:37) pečatirao je Luka Božić a na prednost od 70 koševa (112:41) došlo se tricom istog igrača.

Hrvatska je utakmicu završila sa sedam dvoznamenkastih igrača (Zubac 24, Šarić 21, Škara 18, Božić 14, Hezonja 11, Badžim 11, Branković 10). Najveću valorizaciju igre ostvarili su Dario Šarić (21 koš, 10 skokova, pet asista), Ivica Zubac (24 koša, 11 skokova, pet blokada) a najposebniji je ipak bio učinak Marija Hezonje. On je, naime, ostvario trostruko dvoznamenkasti učinak (11 koševa, 10 skokova, 12 asistencija) i to na zahtjev suigrača. Naime, nakon što ga je izbornik izvadio u trenutku kada mu je nedostajao još samo jedan skok za triple-double, njegovi suigrači i pomoćni treneri sugerirali su izborniku da ga vrati na teren. I Mijatović ga je vratio a lopta za deseti skok mu je doslovce upala u ruke.

Hezi je tako postao četvrti Hrvat koji je igrajući za reprezentaciju upisao trostruko dvoznamenkasti učinak. Prije njega to su uknjižili Toni Kukoč, Stojko Vranković i Dario Šarić.

Hezonjinih 12 asistencija sudjelovalo je najznačajnije u rekordnom broju dodavanja za koš (43) s čime su se isticali i Mavra (6), Šarić (5), Radovčić (5) i Branković (5).

U drugoj utakmici ove skupine našima su svojevrsnu uslugu učinili košarkaši Njemačke koji su na gostovanju pobijedili Izrael (92:86) koji, kao što rekosmo, u ponedjeljak gostuje u Osijeku.

Trenutačno stanje na tablici u skupini E izgleda ovako: 1. Hrvatska 4-1, 2. Njemačka 4-1, 3. Izrael 2-3, 4. Cipar 0-4.