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WIMBLEDON

Mektić u paru s Amerikancem izborio četvrtfinale najvećeg svjetskog turnira, prošao i Pavić

Davis Cup - Qualifiers - Second Round - Croatia v France
Antonio Bronic/REUTERS
VL
Autor
Hina
06.07.2026.
u 21:15

Još prije su do četvrtfinala došli Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo pobjedom 6-7 (5), 6-4, 6-3 protiv Nizozemca Jean-Juliena Rojera i Amerikanca Theodorea Winegara

Nikola Mektić i američki tenisač Austin Krajicek igrat će u četvrtfinalu Wimbledona u konkurenciji muških parova, nakon što su u ponedjeljak u dvoboju osmine finala pobijedili četvrte nositelje Talijane Simonea Bolellija i Andreu Vavassorija sa 7-6 (4), 4-6, 6-4.

Mektića i Krajiceka u meču za polufinale čekaju Australac Thanasi Kokkinakis i Amerikanac Aleksandar Kovačević.

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Još prije su do četvrtfinala došli Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo pobjedom 6-7 (5), 6-4, 6-3 protiv Nizozemca Jean-Juliena Rojera i Amerikanca Theodorea Winegara. Šesti nositelji će za polufinale igrati protiv trećih nositelja i branitelja prošlogodišnjeg naslova, Britanaca Juliana Casha i Lloyda Glasspoola.
Ključne riječi
Austin Krajicek Nikola Mektić Mate Pavić Wimbledon

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