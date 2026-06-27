Provjerili smo kako elitni sportaši iščekuju vatrene: 'Nismo to radili da bismo ispali simpatični, već zbog emocije'

S obzirom na to da cijela nacija s nestrpljenjem iščekuje utakmicu Hrvatske protiv Gane, provjerili smo u kakvom raspoloženju tu utakmicu čekaju i naši elitni sportaši ili pak treneri. A kao netko tko je prošao puno strateških bitaka za odličja, zanimalo nas je u kakvom okruženju i raspoloženju taj susret očekuje jedan od najboljih svjetskih tekvondaških trenera Toni Tomas.

– Drugu sam utakmicu gledao s ocem Luke Vuškovića, a ovu ću gledati sa svojim sinom Damirom, 15-godišnjim nogometašem. U svom sportu ostvario sam toliko trijumfa, ali i doživio trauma pa skačem jedino ako me ubodeš nožem. Ljudi iz mog okruženja se nerviraju a ja imam "poker face". Iako sam temperamentan, ove utakmice gledam mrtav-hladan.

Tomas je trener olimpijske pobjednice tekvondašice Mateje Jelić, a olimpijsko zlato osvojio je, i to tri puta, i veslač Martin Sinković. A njega smo pozivom zatekli u Sinju jer su on i brat mu Valent započeli pripreme za ovoljetno europsko i svjetsko prvenstvo.

– S obzirom na to da su naše utakmice prilično kasno, ne gledam ih uživo, već sutradan pogledam snimku. Imam običaj otići na spavanje već oko 21 sat kako bih bio naspavan za nadolazeći trenažni dan. Uostalom, mi ćemo u nedjelju ujutro već u sedam sati biti na treningu.

Posve je suprotan primjer košarkaša koji, unatoč trenažnim obvezama, utakmice vatrenih redovito gledaju. Pa je tako bilo i s utakmicom protiv Paname koja je završila oko tri sata iza ponoći, i to na dan njihove utakmice protiv Italije u Goriziji.

– Nismo to radili da bismo ispali simpatični, već zbog vlastite emocije. Veliki smo navijači vatrenih, a kao društvo ponekad nismo ni svjesni što s njima proživljavamo i kolika je to magnituda – ističe izbornik Tomislav Mijatović koji o svojim navijačkim emocijama priča ovako:

– To ne želite znati ni vidjeti, to nije za medije. Kada navijam, to je šou-program, ja gotovo uklizavam.

Tako će zacijelo biti i tijekom utakmice protiv Gane koja ipak počinje dva sata ranije od one protiv Paname.

– Ma gledali bismo je i da je dva sata kasnije.