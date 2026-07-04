Hezonja upisao što nitko nije, prvi triple-double u povijesti euro kvalifikacija za SP

Bila je to igra mačke i miša. Reprezentaciju koju su naši košarkaški u prethodne tri utakmice pobjeđivali s prosječnih 35 koševa, izabranici Tomislava Mijatovića ovaj put su nadvisili dvostruko. U lijepoj dvorani u Limassolu, u kojoj je igran Eurobasket na kojem nas nije bilo, Hrvatska je pregazila Cipar sa 123:50.

Dakle, slavilo se konačnih "plus 73", što je izjednačenje rekorda kojeg je još davne 1992. u olimpijskim kvalifikacijama nacionalna vrsta pod vodstvom Petra Skansija izborila protiv Islanda (124:51). Tada su to bile (pret)kvalifikacije za nastup na Olimpijskim igrama u Barceloni u kojoj će se dogoditi i najsvjetliji trenutak hrvatske košarke (i tadašnjeg hrvatskog sporta), olimpijski finale s originalnim Dream Teamom.

Ovaj put u pitanju su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo na kojem nas dvaput u nizu nije bilo, baš kao i na jednom, onom posljednjem, Eurobasketu. A na tom Eurobasketu Hrvatske nije bilo dobrim dijelom i zbog Cipra. Ne, nisu nam Ciprani tada predstavljali nepremostivu prepreku već su bili "smetnja". Naime, nemušta Fiba Europe, koja u svojim odlukama ponekad "ne zna gdje udara", dodijelila je domaćinstvo četirima zemljama a među njima je bio i Cipar.

I dok su Poljska, Finska i Letonija zemlje koje imaju košarkašku razinu, pa bi se one ionako kvalificirale za to natjecanje i da nisu bili domaćini, Cipar tome nije bio dorastao niti u snu. I baš taj nejaki Cipar, definiran kao jedan od domaćina koji mora igrati Eurobasket, dodijeljen je nama u skupinu čija se prolaznost svela na samo dvije a ne tri reprezentacije. I na kraju se dogodilo da je momčad tadašnjeg izbornika Josipa Sesara kiksala u Sarajevu i da je Hrvatska propustila prvu kontinentalnu smotru u svojoj povijesti.

A zašto je tome tako, i zašto nas nije bilo na prethodna dva mundijalu, bilo je pitanje upućeno aktualnom hrvatskom izborniku Tomislavu Mijatoviću. A on ciparskom novinaru nije ponudio traženi odgovor jer korektni Mijatović nije htio prebirati po starim ranama i neuspjesima svojih prethodnika već je u svom stilu, diplomatski, odgovorio:

- Nadamo se da smo neke stvari u toj prošlosti naučili i mi moramo nastaviti ispravljati pogreške. A otkako sam ja izbornik ovi dečki to rade sjajno. Moj fokus je na onome što je pred nama i uz malo sreće i zdravlja ovi će nas dečki odvesti na Svjetsko prvenstvo.

I doista, bila bi grehota da Šarić, Zubac, Hezonja, Smith i društvo ne zaigraju zajedno na jednom Svjetskom prvenstvu. Jer, materijal je to za ozbiljan ako ne i pamtljiv nastup na najvećoj košarkaškoj smotri svijeta.

A da se to dogodi svim silama upiru Dario Šarić i Mario Hezonja, jedina dvojica iz ovog sastava koja su igrala na posljednjem Svjetskom prvenstvu na kojem je Hrvatska nastupila i to pod ravnanjem Jasmina Repeše. A bilo je to 2014. u Španjolskoj gdje smo već u osmini finala naletjeli na Francusku i ispali (64:69).

Šarić i Hezonja bili su tada klinci, Šariću je bilo 20 a Hezonji 19 godina i njih dvojica sa svojih 33 odnosno 32 godine svakako žele upotpuniti svoju reprezentativnu priču sa još jednim nastupom na mundijalu. A vidjelo se to i u ovoj utakmici protiv nejakih Ciprana jer su obojica vukli maksimalno. Baš kao i Ivica Zubac koji je dominirao reketom (24 koša, 11 skokova, četiri blokade).

U otvaranju utakmice Šarić je svojim primjerom pokazao da i ovaj nastup, bez obzira na razliku u kvaliteti vidljivu iz svemira, treba odigrati maksimalno ozbiljno što je i potvrdio s 21 košem, 10 skokova i pet asista u 24 minute.

A da bi ova utakmica hrvatskim poklonicima košarke ipak ostala u dužem sjećanju pobrinuo se Mario Hezonja koji je uknjižio prvi triple-double ikad zabilježen u ovom tipu kvalifikacija baš kao i tek četvrti trostruko-dvoznamenkasti učinak otkako je samostalne hrvatske reprezentacije pridruživši se tako Toniju Kukoču, Stojku Vrankoviću i Dariju Šariću.

Vrlo blizu tome bio je u prošlom kvalifikacijskom prozoru i naturalizirani Amerikanac Jaleen Smith koji je u minimalnom porazu od svjetskih prvaka Nijemaca upisao 12 koševa, 12 skokova i devet asista. A da Hezi ne ostane na broju devet, ovaj put u rubrici skokova, pobrinuli su se njegovi suigrači i članovi stručnog stožera koji su upozorili izbornika na taj detalj.

- Ja nisam išao za tim, mene statistika toliko ne zanima, ali su mi s klupe dali do znanja da bi bilo dobro da Marija vratim u igru. A izveo sam ga van jer je bilo vrijeme za takvo što ali sam ga onda i vratio - kazao je izbornik koji je tako učinio još jedno djelo u korist timskog zajedništva.

A ono je, kako će reći sam Hezonja, i najvažniji sastojak momčadi koja ima ambiciju napraviti nešto više.

- Možda to u tom času i nije bilo potrebno, da ne bi ispalo da ne poštujemo suparnika, i drago mi je da su me suigrači vratili u utakmicu i ponosan sam na takvu kemiju.

A ta združenost bit će u ponedjeljak navečer u Osijeku na vrlo ozbiljnom ispitu i to protiv momčadi Izraela koji je istu večer izgubio od Njemačke (86:92) predvođene Dennisom Schröderom. Izraelci su ovaj puta, u odnosu na našu prvu utakmicu, bili jači za beka Yama Madara (31 koš) i krilnog centra Tomera Ginata (16 koševa, osam skokova, sedam asista) i oni će, uz naturaliziranog Amerikanca Khadeena Carringtona (21 koš) zacijelo biti središte naše defenzivne strategije.























