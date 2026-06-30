Cibona ostala bez igrača koji joj je donio (ne)očekivani naslov prvaka

U redovima najnovijeg prvaka Hrvatske polako se opraštaju od glavnih aktera (ne)nadanog osvajanja naslova prvaka države. Svako malo na klupskoj Facebook stranici osvane tekst zahvale nekom od igrača pa se tako klub oprostio i od najboljeg igrača finale serije ali i cijele SuperSport Premijer lige.

Dakle, suprotno želji kluba, Žan Mark Šiško neće sljedeće sezone igrati za klub koji ga je vratio u košarkaški život. Da nije bilo Cibonina poziva, ovaj odlični razigravač možda više nikad ne bi zaigrao košarku no sportski direktor vukova Marin Rozić odlučio je riskirati i rizik se isplatio.

Nažalost, sada kada se ponovo razigrao, Šiško odlazi ali bez obzira na to što sada moraju tražiti startnog razigravača u klubu mu to ne zamjeraju jer su učinili sve što su mogli da ga zaustave. No, zov jačeg natjecanja (Lega Basket Serie A) a vjerojatno i većeg klupskog proračuna (Udine) je prevagnuo. Neki će reći da Šiško odlazi zbog tri prijavljena natjecanja no on je u ugovoru trebao imati da će igrati samo dva natjecanja.

- Napokon smo imali razigravača koji sve vidi i distribuira poput Stocktona i ode... Baš sam jako tužan, ode ključan čovjek naslova - bila je reakcija jednog od vjernih navijača kluba.

Za razliku od Šiška, s kojim se htjelo produžiti suradnju, klub se zahvalio svom Amerikancu Justinu Robersonu. Nije da su s njim nezadovoljni ali se u Savskoj 30 nadaju da mogu angažirati beka još jačeg na lopti i šutu no što je bio relativno niski, ali skočni, Roberson.

Otprije je poznato da u redovima prvaka neće biti niti krilnog igrača Luke Skorića koji odlazi za puno unosnijim ugovorom kojeg će, kao i mnogi mladi hrvatski igrači, dobiti igrajući američku koledž košarku.

Dakle, zasad se priča samo o odlascima no zar već i nije vrijeme da se priča i o dolascima no kako nam veli jedan naš agent ovoljetno tržište igrača je nekako usporeno.

I da nisu ostali bez Šiška, u Ciboni su htjeli dovesti mladog Zadranina Niku Šarea no u tome nisu uspjeli. Naime, kao njegov matični klub, koji ga je svojedobno prepustio Cedeviti Junior, Šare je imao pravo prvokupa pa će ovaj nadareni bek (sada i seniorski reprezentativac) igrati za momčad koju je trenerski preuzeo Stipe Modrić.

A dosadašnji trener Zadra Danijel Jusup mogao bi završiti na klupi Splita koji se zanimao i za Veljka Mršića i Ivana Tomasa. A dosadašnji trener Zaboka se roditeljima mladih igrača splitskog kluba čini prihvatljivijim rješenjem od iskusnog Jusupa koji je za ovih godina rada u Zadru dozvolio da klub ostane bez niza mladih igrača poput Mirčete, Zagoršaka, Sikirića i Ružića. A upravo je Michael Ružić bio dokaz promašene Zadrove politike pretvaranja mladih igrača u seniore jer sada će za njega Joventut dobiti određenu odštetu a mogao je to biti Zadar.

Pomalo iznenađujuće je to što je trenerom Kvarnera postao Slaven Rimac koji je dosad trenirao jače klubove od riječkog premijerligaša (Cibona, Cedevita Olimpija, Split) no Riki je možda dobro rješenje za razvoj nadarene skupine igrača, od kojih neki dolaze iz akademije Nikole Vujčića, koji su osvojili drugo mjesto na juniorskom prvenstvu države.