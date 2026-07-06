UŽIVO Englezi u grotlu Aztece, utakmica kasnila zbog nevremena

BIZARAN POTEZ

Belgijanci zaprepašteni odlukom Fife, ovo se nikada nije dogodilo u povijesti Mundijala

Balogun je dobio izravni crveni karton u dvoboju 16-ine finala nakon pogibeljnog starta na braniču BiH Tariku Muharemoviću. Balogun je tijekom dosadašnjeg tijeka SP-a postigao tri gola za SAD uključujući i vodeći u 2-0 pobjedi protiv BiH u 16-ini finala prije no što je sredinom drugog poluvremena neoprezno nagazio na gležanj Muharemovića, a sudac mu je nakon intervencije VAR-a pokazao crveni karton