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VL
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Večernji.hr
MEKSIKO - ENGLESKA

UŽIVO Englezi u grotlu Aztece, utakmica kasnila zbog nevremena

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England
DANIEL BECERRIL/REUTERS
06.07.2026. u 02:56
Tekstualni prijenos utakmice osmine finala SP-a između Meksika i Engleske možete pratiti na portalu Večernji.hr
Meksiko
0-0
Engleska
1/8 finala SP-a, 03:00, Mexico City
26'

Igra se nastavila te je Gordon odmah zaprijetio iz lijevog kuta šesnasterca Meksika.

23'

Pauza za osvježenje.

21'

Obje momčadi su se krenule otvarati te izlaziti prema naprijed.

15'

Evo prve prilike za Meksiko, a i na utakmici općenito. Sjajno je na ubačaj naletio Jimenez te još bolje glavom pucao, no Pickford se ispružio koliko je mogao te fenomenalno obranio.

13'

Meksiko je sada pokušao preskočiti englesku obranu s jednom dugom loptom, no Pickford izlazi na vrijeme.

9'

Nitko se ne uspijeva nametnuti u posjedu lopte.

Žuti karton
1' (Žuti karton )

Žuti karton za Declana Ricea već u prvoj minuti.

Početak
1' (Početak)

Utakmica je počela.

SASTAVI:

Meksiko: Rangel - Sanchez, Montes, Vazquez, Gallardo - Lira, Romo, Mora - Alvarado, Quinones, Jimenez

Engleska: Pickford - Quansah, Guehi, Konsa, O'Reilly - Rice, Anderson, Bellingham - Saka, Gordon, Kane

Nakon jednosatne odgode uzrokovane snažnim nevremenom, Meksiko i Engleska od 3 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu na legendarnoj Azteci igraju jedan od najiščekivanijih dvoboja osmine finala Svjetskog prvenstva.

Utakmica je prvotno trebala započeti u 2 sata, no organizatori su zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta bili prisiljeni pomaknuti početak za sat vremena. Uoči susreta mnogo se govorilo upravo o vremenskim prilikama i izazovnim uvjetima koji vladaju u Ciudad de Méxicu.

Ulog je velik – pobjednik ovog okršaja izborit će plasman u četvrtfinale, gdje ga već čeka reprezentacija Norveške.

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