UŽIVO Englezi u grotlu Aztece, utakmica kasnila zbog nevremena

Igra se nastavila te je Gordon odmah zaprijetio iz lijevog kuta šesnasterca Meksika.
Pauza za osvježenje.
Obje momčadi su se krenule otvarati te izlaziti prema naprijed.
Evo prve prilike za Meksiko, a i na utakmici općenito. Sjajno je na ubačaj naletio Jimenez te još bolje glavom pucao, no Pickford se ispružio koliko je mogao te fenomenalno obranio.
Meksiko je sada pokušao preskočiti englesku obranu s jednom dugom loptom, no Pickford izlazi na vrijeme.
Nitko se ne uspijeva nametnuti u posjedu lopte.
Žuti karton za Declana Ricea već u prvoj minuti.
Utakmica je počela.
SASTAVI:
Meksiko: Rangel - Sanchez, Montes, Vazquez, Gallardo - Lira, Romo, Mora - Alvarado, Quinones, Jimenez
Engleska: Pickford - Quansah, Guehi, Konsa, O'Reilly - Rice, Anderson, Bellingham - Saka, Gordon, Kane
Nakon jednosatne odgode uzrokovane snažnim nevremenom, Meksiko i Engleska od 3 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu na legendarnoj Azteci igraju jedan od najiščekivanijih dvoboja osmine finala Svjetskog prvenstva.
Utakmica je prvotno trebala započeti u 2 sata, no organizatori su zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta bili prisiljeni pomaknuti početak za sat vremena. Uoči susreta mnogo se govorilo upravo o vremenskim prilikama i izazovnim uvjetima koji vladaju u Ciudad de Méxicu.
Ulog je velik – pobjednik ovog okršaja izborit će plasman u četvrtfinale, gdje ga već čeka reprezentacija Norveške.
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