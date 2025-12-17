Njemački stručnjak uputio dramatično upozorenje. Putin u ovoj državi koja graniči s NATO-om ima 350.000 vojnika!

Njemački stručnjak za vanjsku politiku CDU-a, Roderich Kiesewetter, u intervjuu s Pinar Atalay, upozorio je da ruski predsjednik Vladimir Putin obučava stotine tisuća vojnika namijenjenih Bjelorusiji, zemlji koja graniči s NATO-om, a ne Ukrajini. Naglasio je da će sljedeće dvije godine biti ključne.

Kiesewetter je upozorio na pretjeranu naivnost u pristupu Rusiji, ističući u emisiji NTV-a da unatoč nedavnim pregovorima u Berlinu, ne treba vjerovati da će ruski vođa shvatiti kako mu se rat ne isplati. Prema stručnjaku, ključne su 2026. i 2027. godina. "Ako ih preživimo – kroz našu sposobnost obrane, ali i time što ne plašimo svoje stanovništvo, već govorimo: 'Pažnja, ovo se može dogoditi, budimo oprezni' – onda ćemo to preživjeti", izjavio je.

Kiesewetter, pukovnik njemačkih oružanih snaga do 2009. i bivši zaposlenik sjedišta NATO-a u Monsu u Belgiji istaknuo je da Rusija u Bjelorusiji održava dva vojna korpusa s 350.000 do 360.000 borbeno spremnih vojnika. "To izaziva zabrinutost, posebno u baltičkim državama", dodao je.

Također je napomenuo da se slični trendovi u Rusiji promatraju već dvije godine, no političari se nisu usudili o tome otvoreno govoriti javnosti. Putinov rat u Ukrajini Kiesewetter je ocijenio "ne osobito uspješnim", ali je naglasio da se kroz ratno gospodarstvo obučavaju "stotine tisuća vojnika koji nikada nisu raspoređeni u Ukrajini".

Iako je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, prema stručnjaku za vanjsku politiku, dosad prilično umanjivao situaciju, tijekom posjeta Berlinu prošlog tjedna otvoreno je istaknuo eskalaciju. "Mi smo sljedeća meta Rusije", rekao je Rutte 11. prosinca, upozoravajući na rat "poput onog koji su doživjeli naši djedovi i bake".