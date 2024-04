Hrvati su spremni za Euro u susjedstvu: 'Ove godine to je mnogima prolazna stanica'

Samo desetak dana nakon prve ovogodišnje regate Svjetskog kupa u Vareseu, gdje nije bilo hrvatskih posada na postolju, u Szegedu se održava veslačko Prvenstvo Europe na kojem će Hrvatska biti zastupljena s pet posada.

Svoju trenutačnu formu testirat će tri olimpijske posade – samac Damir Martin, bratski dvojci Sinkovići i Lončarići – ali i ženski dvojac bez kormilara koji čine sestre Jurković. A one su zasad bez olimpijske norme i moraju doći u što bolju formu što prije jer ih za manje od mjesec dana čeka kvalifikacijska regata u Luzernu. Na jezeru u susjednoj Mađarskoj nastupit će i Dora Dragičević u lakom samcu koji nije olimpijska disciplina.

U finalu sam se precijenio

Na ovom natjecanju čelnici Hrvatskog olimpijskog odbora s najviše zanimanja pratit će nastupe braće Sinković i Damira Martina, medaljaša s prošlih Olimpijskih igara i uzdanice za ovoljetne.

A među njima iz Varesea se zadovoljniji vratio Damir Martin. On je u finalu bio šesti, za dva mjesta slabije plasiran od Sinkovića, ali je do finala došao s tri pobjede i najboljim vremenom polufinala.

– Nastupom u Vareseu mogu biti zadovoljan jer sam dobio tri kvalifikacijske utrke, a imao sam i dobar voljni moment u finalu. No odvoziti finale tako brzo, tu sam se ipak precijenio jer to što sam pokušao bilo je iznad mojih trenutačnih mogućnosti. No zadovoljan sam što sam išao pokušati. Da sam u finalu ostao staložen, da nisam srljao s angažmanom i tempom, bilo bi snage do kraja.

Što se u tom finalu dogodilo?

– U prvih 500 metara imao sam zonu jako velike potrošnje za jako mali pomak čamca. Ekonomizacija kroz sredinu, ta krstareća brzina mi je odgovarala, no kada ispraznite rezervoar na početku, onda nema ni ekonomizacije.

Za razliku od regata Svjetskog kupa, pa i Prvenstva Europe, na Olimpijskim igrama će biti povoljniji raspored nastupanja s po jednim danom pauze između utrka. A to za starije veslače i nije nevažan podatak.

– Meni to ide u prilog, kao i svim starijim veslačima. No u Vareseu sam imao tri utrke u 24 sata i to sam izdržao jer smo bazične pripreme, očito, odradili odlično.

S obzirom na vrlo kratko vrijeme između Varesea i Szegeda, postavlja se pitanje što je uopće bio moguće napraviti u tih nekoliko jakih treninga?

– Premalo je to vremena za očigledni pomak, no to smo vrijeme iskoristili za štelanje, odnosno namještanje novog čamca koji sam preuzeo u Vareseu. Tako ću u Szegedu imati premijeru u novom čamcu u kojem nisam uspio isprobati najveće brzine jer sam odradio tek nekoliko treninga.

Je li rizično u olimpijskoj godini mijenjati čamac?

– Malo jest, no sve ove regate, pa tako i samo Prvenstvo Europe, su mi usputne stepenice do glavnog cilja, a to su Olimpijske igre. Prvenstvo Europe najčešće bude u nekom ranom terminu koji, u smislu tempiranja forme, mnogima ne odgovara.

Što je onda Damši, dvostrukom prvaku Europe (Poznanj 2015. i Brandenburg 2016.), cilj na ovom Prvenstvu Europe, u konkurenciji 19 čamaca?

– Probati izboriti finale. Vježbati nastup u vremenu finala, da se ne moram utrkivati ujutro u B finalu. Prijava je manje nego u Vareseu jer se u nekim disciplinama voze europske kvalifikacije za Olimpijske igre. Doduše, u Szegedu su olimpijske kvalifikacije samo za one zemlje koje imaju manje od dvije kvalificirane posade.

A takvih briga nemaju ni Valent i Martin Sinković koji su se za Olimpijske igre, baš kao i Damir Martin, kvalificirali još lani na Svjetskom prvenstvu u Beogradu. No i za njih, koji sanjaju o svom trećem olimpijskom zlatu, Prvenstvo Europe bit će prolazna stanica.

– Bit ćemo bolji nego u Vareseu, ali ne još na 100 posto.

Sinkovići su u Vareseu bili četvrti, a svih ovih godina bila je velika rijetkost da nisu na medaljaškom postolju. Pogađaju li ih plasmani na koje nisu navikli? Pitali smo to mlađeg Sinkovića, Martina.

– Ne mogu reći da mi je svejedno, ali ni da patim zbog toga. Nikad ti nije svejedno jesi li četvrti ili si na postolju. No držim da nije panika i razmišljam što i kako dalje. Zapravo, razmišljam hoćemo li se moći vratiti u ono naše pravo stanje, a ja vjerujem da će se to s vremenom i dogoditi.

Martin: Ne bih radio paniku

Kada netko tko ima 21 medalju s najvećih svjetskih natjecanja (tri olimpijske te po devet svjetskih i europskih), a prije toga je promijenio disciplinu u vjeri da će u novoj imati više izgleda za najveći uspjeh, prođe li mu kroz glavu "jesmo li možda pogriješili s tom promjenom"?

– Ne, zato što se ovo nije dogodilo zbog tehničkih razloga, već zbog fizikalija. Valent nije bio zdravstveno u najboljem stanju i to se osjetilo.

Ni oni nisu imali dovoljno vremena za korekcije prezentiranog u Vareseu.

– Trebao nam je jedan lakši tjedan da se odmorimo, ali nismo imali vremena za napraviti nešto korektivno. Tako da u Szeged idemo a da ne znamo u što idemo.

Pitali smo Martina i može li se u Szegedu dogoditi plasman sličan onome u Vareseu, medaljaško postolje bez Sinkovića?

– Ne bi me to iznenadilo, ali ni da prođemo bolje. Ne osvojimo li medalju, ne bih radio paniku jer ja vjerujem da ćemo polovicom lipnja na regati u Poznanju biti u puno boljoj formi.