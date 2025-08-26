Hrvat za VL komentirao skandal na US Openu o kojem bruji svijet: 'Njemu je to postala zabava'

Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić (20) na US Openu izgubio je u prvom kolu od favoriziranog ruskog tenisača Andreja Rubljeva 4:6, 4:6, 4:6. Dino je igrao solidno s obzirom na to da mu je to tek drugi put da je nastupio u glavnom ždrijebu Grand Slam turnira, ali kroz cijeli meč je Rubljev držao kontrolu i rezultatski i dominirajući u izmjeni udaraca. Rubljev je poznat kao jedan od jačih udarača na Touru, koji napada praktički svaku loptu pa je od početka meča Prižmić bio u režimu "preživljavanja".

"Znao sam da igram s protivnikom koji stvarno igra jako brzo i da se moram što bolje priviknuti na taj tempo, zapravo na tu brzinu. Ali, mislim da je on jednostavno igrao prebrzo i da mi je to bilo jedno dobro iskustvo i da mogu učiti iz ovih mečeva. Nikad prije nisam igrao s takvim igračem koji igra tako brzo. Imao sam osjećaj da svaku loptu koju dam imalo kratko ili ako mi malo padne koncentracija da mogu izgubiti set doslovno u 20 minuta. Svaku kratku loptu kažnjava. Od početka je nametnuo tempo, vidi da se godinama igra takve mečeve i da ima rutinu. Ušao sam u meč s nekakvim zastojem i odmah je to iskoristio. Znao sam da moram krenuti igrati i udarati po lopti pa što bude. Nedostaje mi ta jedna razina više i čvrstina koju vjerujem da ću dobiti. Sad znam na čemu trebam raditi na treninzima, pogotovo se to vidi na ovakvim mečevima, trebalo mi je to," izjavio je za Večernji list Prižmić nakon meča.

Dan prije meča s Rubljevom, Dino je sat vremena trenirao s našim Marinom Čilićem, koji također ima snažne i ravne udarce. Upitao sam Prižmića kako bi usporedio njihove udarce i koliko procjenjuje da je daleko od toga da se može ravnopravno boriti s tom razinom igre suparnika.

"Marin isto igra jako brzo, ali Marin je sad u nekakvim godinama i malo se teže kreće, ali sigurno kad je igrao najbolje to je isto ovako bilo. I Marin nema problema na forhend strani, kad dobije jaku loptu vrati je istom brzinom. Mene to malo muči, to mi najviše nedostaje u igri s ovakvim protivnicima. Teško mi je reći što mi još treba da mogu igrati na toj razini, Rubljev ima jednu od najbržih lopti. Tu su naravno i Alcaraz, Sinner... S Rubljevom nemaš vremena igrati. Meni je drago da sam igrao s njim i da sam vidio kako on igra, naučio sam dosta iz meča i nadam se da ću to u budućnosti popraviti. U kvalifikacijama imaš situaciju da ti suparnik promaši i možeš okrenuti neku situaciju, ali ovdje Rubljev nije ništa popuštao, moraš svaki poen odigrati maksimalno. "

Prižmić je kratko komentirao i incident na US Openu s Daniilom Medvedevom i fotoreporterom koji je u krivom trenutku stupio na teren dok je meč još trajao što je izazvalo prekid koji je Medvedev iskoristio za huškanje bučne publike i promijeni momentum meča.

"Takve situacije ne vidiš na Touru. Kad sam se probudio vidio sam taj video i ne znam uopće što da kažem. Mislim da je Medvedevu tenis postao zabava. On se voli zabavljati na terenu, ali mislim da je on svoje odradio."

U New Yorku na velikim stadionima US Opena publika je često bučna i neukrotiva, ali Dino kaže da to ne smeta i da zapravo priželjkuje reakcije s tribina.

"To mi je čak i dobro, volim kad bude puno navijanja. Kad je takva atmosfera puno mi je bolje igrati. Imam osjećaj da sam više unutra nego kad je sve mirno i kad nema toliko publike, tako da ja bih uvijek preferirao da ima puno ljudi, pa makar bio i kaos", poručuje Prižmić i kao da priziva raspoloženu publiku da se uskoro pojavi u velikom broju u Osijeku na Davis Cup susretu protiv Francuske.

Prižmića je s tribina uz sestru, trenera i fizioterapeuta pratio i Davis Cup izbornik Ivan Dodig, a u nastavku sezone očekuju ga još turniri u Kini, a možda i još poneki Challenger. Također, na kraju sezone Dino Prižmić će zaigrati na Next Gen turniru na kojem nastupa najboljih 8 tenisača na ATP ljestvici koji imaju 20 godina ili manje. Prižmić je trenutačno četvrti na tom popisu nakon Čeha Jakuba Menšíka, Brazilca Joãoa Fonsece i Amerikanca Learnera Tiena.