Alcaraz o drastičnoj promjeni imidža: 'Krivo je zahvatio, a onda više nije preostalo ništa drugo...'

"Dobro došao nazad Davide Beckham iz - 2000." Ovako je službeni profil teniskog grand slam turnira US Opena na platformi X komentirao iznenađujuću novu frizuru Carlosa Alcaraza. Mladi Španjolac (22) i već superzvijezda svjetskog tenisa sa pet osvojenih grand slam titula u New Yorku se pojavio obrijane glave i iznenadio i sve, od fanova do kolega tenisača, medija i drugih zvijezda koje posjećuju ovaj veliki turnir što sam mogao i sam svjedočiti. Kada sam došao pogledati Alcarazov trening u ponedjeljak na terenima gdje se igrači uigravaju trebalo mi je nekoliko sekundi da registriram da to doista jest Carlos Alcaraz - samo s vrlo drastičnim promjenom imidža, i to samo dva dana nakon što je na tom istom US Openu imao uvodnu presicu s novinarima.

Pred kraj treninga na Carlosu je na teren uletio jedan od najpoznatijih svjetskih golfera Roryja McIlroya i prva mu je reakcija bila da prođe rukom po novoj Alcarazovoj frizuri i nasmije se... Poput McIlroya i cijeli US Open i teniski svijet se pitao što se dogodilo, je li to Carlitos izgubio okladu od nekog iz svog tima... Nekoliko sati poslije, nakon što je u 1. kolu pobijedio jakog servera Reillyja Opelku, Alcaraza je više odgovarao na pitanja o frizuri, nego o meču kojeg je uspio rutinirano spremiti u svoj džep. Tako je Carlos sam detaljno otkrio što se to dogodilo...

"Izgledam puno drugačije, jel' da? Znate, samo sam imao osjećaj da mi je kosa već duga i prije turnira sam htio ići na šišanje. 'Posao' je preuzeo moj brat, ali onda je iznenada krivo shvatio i krivo zahvatio mašinom i odrezao mi komad kose. A onda, jednostavno, nije preostalo ništa drugo nego da sve obrijemo i tako je nastala ta frizura. Samo se dogodilo odjednom i to je to. Ali, iskreno pa nije baš tako strašno, valjda...", simpatično je Carlos objašavnjavao "incident".

Pitali su ga i novinari zašto ga je brat šišao, da je u Parizu na Roland Garrosu doveo svog frizera Victora, a da ima valjda još frizeraja po New Yorku... "New York je malo predaleko za Viktora. Ma znate, ne razmišljam ja baš puno o kosi. Ja sam jedan od onih ljudi koji kaže, aha, kosa raste, ma za par dana će već biti okej, valjda. Nekima se sviđa, nekima se ne sviđa. Da vam pravo kažem, zabavno mi je vidjeti reakcije ljudi", sa smijehom je dalje komentirao Alcaraz pa se dalje i šalio na svoj račun: "Danas sam nekako bio brži na terenu... Bilo mi je smiješno kad sam na centralnom terenu na velikom ekranu vidio sebe kako izgledam. Glava mi je tako bijela, bilo mi je čudno vidjeti se."

A kad se priča o frizuri već toliko zavrtjela, Carlos je dobio na presici i jedna 'stručno' pitanje o frizurama općenito - 'da li ga živcira da se frizura pokvari već par dana nakon šišanja...' "Ajme, da, apsolutno. Svaki put kada se ošišam, frizura se pogorša već za 2-3 dana. Ponekad me to baš ljuti jer osjetim kao da ne mogu dulje uživati u lijepoj frizuri. Ali, iskreno mislim da ovo sad nije tako strašno. Ma za tri dana vidjet ćete me s novom kosom", optimistično je analizirao Carlos.

A na kraju se morao uzvratiti dobrom prijatelju Francesu Tiafoeu koji je ranije pričao novinarima kako mu je frizura grozna.

"Ma Frances laže. Vidio sam što je govorio, pojavio se tu kad sam došao s novom frizurom i rekao je da je užasna, ali znam da laže i da mu se zapravo sviđa. Rekao mi je da mu se sviđa. Tako, da nemojte njemu vjerovati ništa što zucne!", urnebesno je dobacio Alcaraz

U međuvremenu Carlos Alcaraz je nastavio dominirati na terenu i pokazuje da je potpuno spreman i željan u New Yorku ostvariti najbolji mogući rezultat pa i uzvratiti Sinneru za poraz u finalu Wimbledona ako se ukaže prilika da obojica opet igraju u Grand Slam finalu.