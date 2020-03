Hrvat se javio iz Belgije: Više je od 700 zaraženih, a kažu da najgore slijedi nakon Uskrsa

Baš kao i u Litvi, gdje je Žalgiris već proglašen šampionom, i u sportskoj Belgiji nadležni su odlučili da se neće samozavaravati pa su proglasili košarkaškog prvaka države, a da nisu odigrali devet kola osnovnog dijela sezone i doigravanja. A to je značilo da je Dario Gjergja (44), Hrvat na čelu Oostendea, deveti put zaredom nacionalni prvak.

U trenutku odluke Oostende je bio prvi (13-4), s jednom pobjedom više od Monsa (12-5) i dvije više do Antwerpa (11-6).

Rade samo ljekarne i dućani

– Nakon 70 posto sezone, malo je čudno tako osvojiti naslov, miješaju mi se osjećaji. Ne mogu se radovati tom naslovu kao onima koje sam osvajao finalnim serijama. No, moji u klubu govore mi da je Antwerp prvi, oni bi sigurno u tome uživali, a mi nismo imali ni zajedničku večeru. Uostalom, kada su se svi klubovi suglasili da se prvenstvo okonča i trenutačno stanje proglasi završnim rezultatom, onda je to valjda u redu. Da je netko drugi bio prvi, a ne mi, i ja bih na to pristao.

Još u utorak, Oostende je igrao uzvratnu utakmicu osmine finala Fibine Lige prvaka i pobijedio Tenerife.

– U srijedu su nam odgodili ligu, u četvrtak smo kupovali aviokarte za Kanare i majstoricu, a u subotu smo saznali da smo prvaci, i to devet kola prije kraja. U nedjelju sam prošetao s kćeri i suprugom do plaže, a grad je izgledao apokaliptično pusto. U Belgiji je broj zaraženih prešao 700 pa nema nigdje nikoga na ulici, osim par ljudi na plaži.

Kakve su mjere poduzete u Belgiji?

– Sve je zatvoreno osim trgovina i ljekarni. Restorani mogu raditi, ali samo narudžbe za van pa naručenu hranu preuzimate ispred vrata ugostiteljskog objekta. Neke jeftinije trgovine namirnicama policija je morala zatvoriti jer su nastale prevelike gužve. A samo do prije nekoliko dana mnogi nisu bili zabrinuti sve dok na televiziji nije nastupio jedan infektolog i najavio da slijedi ozbiljan udar i da će nakon Uskrsa nastati “šou”.

Iako je prvenstvo završeno, Gjergja je raspustio samo strance u momčadi.

– Pustili smo Amerikanca, Kanađanina i Litavca da idu kući, pri čemu nam je Amerikanac rekao da će se zaputiti ravno na Bali jer tamo nema virusa.

Gotovo je pitanje dana kada će sva sportska natjecanja u Europi pa i u cijelom svijetu biti prekinuta.

– To će ubiti sport. Gospodarstvo će otići u recesiju, a to će uzdrmati sve pa tako i one koji sponzoriraju sport. Imam osjećaj da će se ugovori dogodine prepoloviti.

U međuvremenu, Fiba je prekinula sva svoja natjecanja pa tako i Ligu prvaka.

– Nema smisla, a i da nije to učinila mi ne bismo išli na Kanare jer je Španjolska jedna od najugroženijih zemalja. Doduše, od utorka ćemo ponovo početi trenirati, ali ćemo raditi razvojne treninge s pogledom na sljedeću sezonu. Trenirat ćemo uz najviše higijenske standarde.

Zasad ostajemo u Belgiji

A pogled na blisku budućnost belgijske reprezentacije, kojoj je Gjergja izbornik, prilično je dobar. Belgijci su započeli kvalifikacije za Eurobasket s 2-0, kao i Hrvatska, pobijedivši kod kuće Litvu i u gostima Dansku.

– Imamo dobro ozračje u momčadi, a to je u kvalifikacijama ključ svega. Drago mi je i zbog moje Hrvatske koja je također jednom nogom na Europskom prvenstvu.

Pred Gjergjom su dani s puno manje obveza. Kako će ih provoditi?

– Razmišljali smo o tome da odemo do Hrvatske jer je kćeri prekinuta nastava na tri tjedna, a s Uskrsom će to biti pet tjedana, no procijenili smo da je bolje da ovdje pričekamo da se sve smiri, da u Hrvatskoj ne zaglavimo u samoizolaciji ili karanteni. Sada ću, svakako, više biti s obitelji, a moći ću gledati i trenerske seminare koje nisam stigao, a imam ih snimljene poveću arhivu. Moram više raditi i na osobnoj formi i skinuti ponešto kilograma.