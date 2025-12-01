Hrvat koji vodi Bosnu i Hercegovinu o povicima za Srbe: 'Ja sam iz Zadra, tamo nisu normalni'

Dario Gjergja, pedesetogodišnji zadarski stručnjak koji od prošlog mjeseca vodi košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, suočio se s teškim izazovom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo nakon tijesnog poraza od Srbije rezultatom 72:74. Iako je njegova momčad vodila većim dijelom susreta, pobjedu su ispustili u posljednjim minutama zbog pada koncentracije i loše realizacije slobodnih bacanja. Gjergja je nakon utakmice istaknuo kako je ponosan na svoje igrače zbog truda koji su uložili tijekom kratkih priprema, naglasivši da su detalji presudili pobjednika. Posebno je apostrofirao činjenicu da je Srbija u posljednjoj četvrtini postigla čak osam poena iz grešaka njegove momčadi, što je u utakmici na jedan posjed lopte nedopustivo. Uz probleme s realizacijom, izbornik je ukazao i na evidentan nedostatak širine u rosteru, što se najbolje vidjelo kroz statistički podatak o učinku igrača s klupe, gdje je Srbija dominirala s 38 poena naspram 17 poena BiH, što je bio prevelik teret za nositelje igre domaćeg sastava koji su se fizički potrošili do same završnice.

Osim same košarke, fokus javnosti bio je usmjeren i na atmosferu u dvorani Skenderija, gdje je dio navijača neprimjerenim skandiranjem i zvižducima dočekao himnu i igrače Srbije. Na pitanje novinara jesu li takvi povici sramotni i duguje li se gostima isprika, Gjergja je ponudio iskren i pragmatičan odgovor, koristeći svoje podrijetlo kako bi slikovito opisao situaciju, ali i smirio tenzije. "Hvala svakom navijaču. Dali su nam ogromnu podršku i uživao sam. Ja sam iz Zadra, a znate da tamo baš nisu normalni. Ne možemo generalizirati," izjavio je hrvatski trener, aludirajući na poznati vatreni temperament svojih sugrađana u Zadru koji također znaju stvoriti paklenu atmosferu. Gjergja je naglasio kako je vidio i mnogo pozitivnih prizora, uključujući zagrljaje na tribinama među navijačima različitih pripadnosti, te je istaknuo da je posao sportskih djelatnika kanalizirati energiju na pravi način, iako je svjestan realnosti i činjenice da će za potpunu promjenu mentaliteta trebati još vremena. Njegov cilj je bio jasan – zahvaliti na podršci, ali i osuditi ispade bez stvaranja dodatnih podjela, fokusirajući se na sportsko zajedništvo koje bi trebalo prevladati.

Situaciju na parketu dodatno su otežali kadrovski problemi koji su pratili reprezentaciju BiH prije i tijekom same utakmice. Gjergja je otkrio dramatičnu situaciju s centrom Nikolom Marićem, koji je završio u Općoj bolnici u Sarajevu te nije mogao konkurirati za sastav, unatoč velikoj želji da nastupi. Izbornik je pohvalio medicinsko osoblje na brzoj reakciji i dijagnostici, naglasivši da stručni stožer nije želio riskirati zdravlje igrača. Dodatni udarac za rotaciju bio je i problem s Edinom Atićem, koji se momčadi priključio tek u petak bez pravog treninga, a utakmicu je završio prijevremeno zbog pet osobnih pogrešaka, uključujući tehničke greške u ključnim trenucima. Gjergja je stao u obranu svog igrača, kritizirajući kriterij suđenja koji je rezultirao s čak četiri tehničke pogreške za njegovu momčad u naelektriziranoj atmosferi. Smatrao je da suci nisu imali dovoljno osjećaja za igru te da su neke odluke, poput onih nad Atićem kada nije bilo kontakta, izravno utjecale na tijek susreta i onemogućile BiH da zadrži ritam u napadu, posebice u igri "pick'n'rolla" gdje je Atić imao dobra rješenja.

Unatoč razočaranju zbog propuštene prilike za veliku pobjedu, Gjergja je odmah usmjerio fokus na budućnost i nastavak kvalifikacijskog ciklusa. Jasno je poručio da će utakmice protiv Švicarske u veljači biti presudne za konačan plasman i borbu za treće mjesto u skupini, s obzirom na to da su pobjede protiv favorita poput Turske i Srbije tretirane kao bonus. Izbornik je upozorio na opasnost koju nosi Švicarska, koja je protiv Turske pokazala zavidnu razinu igre, ali je uvjeren da će njegova momčad, uz adekvatnu pripremu i analizu grešaka iz ovog "prozora", biti spremna za te izazove.

Gjergja je zaključio kako je ovaj ciklus bio tek početak procesa stvaranja nove energije u reprezentaciji te je igračima u svlačionici poručio da drže glave gore jer su pokazali karakter. Analizirajući posljednju akciju na utakmici, u kojoj je Amar Alibegović promašio zicer za produžetak ili pobjedu, trener je objasnio da je akcija bila odigrana točno prema planu, ali je splet nesretnih okolnosti i trenutak dekoncentracije doveo do promašaja.