Senzacija na sjeveru Europe silno je razveselila Dinamo, evo zašto je ovo jako važna stvar za plave

Nogometaši Vikinga iz Stavangera postali su norveški prvaci prvi put nakon 34 godine nakon što su u susretu posljednjeg kola pobijedili Valerengu sa 5-1. Vikingu je u posljednjem kolu trebala pobjeda kako bi zadržao bod više od Bodo/Glimta. Na koncu su obje ekipa ostvarile uvjerljive pobjede, Viking je sa 5-1 porazio Valerangu, dok je Bodo/Glimt sa 5-0 bio bolji od Fredrikstada, no slavilo se jedino u Stavangeru gdje su razdragani navijači utrčali na teren.

Golove za nove norveške prvakle zabili su Edvin Austubo (10), Martin Roseth (15), Zlatko Tripić (45+4-11m), Kristoffer Haugen (54) i Kristoffer Askildsen (72), dok je za goste strijelac bio Elias Hagen (50).

"Način na koji upijamo energiju koju nam publika daje, to je nešto što ću nositi sa sobom do kraja života," kazao je za VG kapetan Vikinga Tripić nakon podizanja trofeja.

Tripić je rođen u Rijeci, no kada je imao devet mjeseci obitelj se preselila u Norvešku. Tijekom karijere je igrao za Molde, Fredrikstad, Start, Greuther Furth, Šerif Tiraspol i Goztepe, a od 2021. je član Vikinga.

"Sve ovo je potpuno nestvarno, ali i zasluženo. Mislim da smo bili jako dobri cijelu godinu," dodao je.

Za Dinamo je to jako važna vijest jer plavi se nadaju da će ako osvoje hrvatsku ligu, imati izravan plasman u Ligu prvaka i tako zaraditi 40 milijuna eura bez igranja pretkola. Dinamu se za takvo nešto mora poklopiti nekoliko stvari, a jedna od ključnih je bila da Bodo/Glimt senzacionalno ne osvoji titulu što se i dogodilo.

Zagrepčani sada moraju navijati protiv Olympiacosa i PAOK-a u Grčkoj, Kopenhagena u Danskoj, Šahtara u Ukrajini i Salzburga u Austriji. Najveći europski koeficijent imaju Rangersi, ali oni vjerojatno neće osvojiti naslov prvaka u Škotskoj jer su na tek četvrtom mjestu. Izravan plasman u Ligu prvaka ide prvaku s najvećim europskim koeficijentom koji nema osigran direktan plasman.

❌ Bodø/Glimt 🇳🇴 are officially OUT of the race to enter 🔵 UCL directly in 2026!



📈 Best they can hope for is to move from 🔵 UCL Q2 (league path) to Q3 in case 🟠 UEL is won by a team that qualifies for 🔵 UCL via domestic league.



❌ Bodø/Glimt 🇳🇴 cannot enter 🔵 UCL directly… pic.twitter.com/BLo02z7MPG — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 30, 2025