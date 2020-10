Hrvat kojem su predviđali da će napraviti velike stvari sada živi jako teške trenutke

Alen Halilović (24) ovih je dana doživio još jedan udarac u karijeri koja se ne razvija kako su mnogi očekivali prije pet godina. Naime, AC Milan je objavio da je raskinuo ugovor s Halilovićem koji je tako postao slobodan igrač i može potražiti novi klub.

Alen Halilović, sin Sejada Halilovića, svojedobno je bio velika nada hrvatskog nogometa kojem su tepali da je nasljednik Luke Modrića. On je najmlađi debitant u povijesti hrvatske reprezentacije, protiv Portugala je zaigrao sa 16 godina, 11 mjeseci i 23 dana, a portal Goal.com svojedobno ga je proglasio najboljim igračem na svijetu rođenim 1996. godine.

Alen je uspješno nastupao za Dinamo i postao najmlađu strijelac u povijesti HNL-a (16 godina, tri mjeseca i 19 dana). Nakon toga je otišao u Barcelonu gdje je uspio debitirati za prvu momčad, no igrao je za B sastav. Zatim je dobro odradio posudbu u Sporting Gijonu nakon čega ga je za pet milijuna eura kupio HSV. No, to se nije pokazala kao dobra odluka jer je u Njemačkoj odigrao samo šest utakmica.

Uslijedila je posudba u Las Palmas da bi 2018. potpisao za Milan kao slobodan igrač. No, ni to se nije pokazalo kao dobar potez jer je bio posuđivan Standardu i Heerenveenu da bi ga talijanski klub sada obavijestio da više ne računa na njega.

"AC Milan objavljuje sporazumni raskid ugovora s Alenom Halilovićem. Klub želi nogometašu puno uspjeha u daljnoj karijeri", šturo su javili iz Milana.

Halilović je još mlad, s 24 godine još uvijek stigne odvesti karijeru u drugom smjeru. Talenta očito ima, očito je problem u nečemu drugome...