Krčmar izborio nastup na svjetskom prvenstvu u Londonu

I ovogodišnje najveće pikado natjecanje na svijetu neće ostati bez hrvatskog predstavnika. Na današnjim kvalifikacijama jugoistične Europe, održanim u Slovačkoj, svoje mjesto na PDC Svjetskom prvenstvu je osvajanjem turnira osigurao Boris Krčmar.

On je u hrvatskom finalu (prošle godine smo također imali hrvatsko finale Romea Grbavca i Rosandića) svladao Tomislava Rosandića u infarktom finalu rezultatom 7:6.

Sedam Hrvata potvrdilo da smo sve veća pikado sila. Na turniru je nastupilo sedam hrvatskih igrača, od ukupno 33 pikadista. Slavko Brzić ispao je u prvom kolu, dok su u drugom zaustavljeni Niko Tuta i Zvonimir Lešić, koji je odigrao sjajan meč protiv Rosandića.

U četvrtfinalu su svoj posao odlično odradili Krčmar i Romeo Grbavac, dok su se za trećeg Hrvata u polufinalu nadmetali Rosandić i Pero Ljubić, a slavonski ogled pripao je mlađem Rosandiću.