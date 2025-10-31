Hrvatska u Šamorinu osvojila 12 zlatnih medalja

Kakav završetak svjetskog prvenstva u elektronskom pikadu u slovačkom Šamorinu. Hrvatska je osvojila još tri medalje. Boris Krčmar i Marina Letica novi su svjetski prvaci u disciplini Cricket.

Bila je to 11. i 12. svjetsko zlato naših reprezentativaca na ovom svjetskom prvenstvu. Posebno je dominantna u Cricketu bila Marina Letica koja nije izgubila nijedna leg. Drugo mjesto u muškoj konkurenciji osvojio je Tomislav Rosandić