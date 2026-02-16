Naši Portali
KLJUČNA ŽENA OLIMPIJSKOG POKRETA

Bivša predsjednica otkrila detalje putešestvija po Milanu: 'Umorna sam, nije ovo lako...'

Milano Cortina 2026 Winter Olympics - 145th IOC Session
GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
16.02.2026.
u 22:11

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na ZOI-ju u Italiji boravi kao članica MOO-a. U razgovoru za medije otkrila je kako njezina svakodnevica izgleda daleko od glamura, ispunjena napornim radom, putovanjima i borbom s umorom

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović jedna je od najistaknutijih osoba koje prate hrvatske sportaše na Zimskim olimpijskim igrama, no njezin boravak ondje mnogo je više od navijanja. Kao članica Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), ima raspored ispunjen sjednicama i protokolom, a u razgovoru za RTL Danas otkrila je i naličje te uloge. Na Igre je stigla iscrpljena nakon putovanja na Antarktiku. "Došla sam preumorna pa sam se razboljela odmah na početku i morala raditi od jutra do mraka", priznala je, dodavši da iza naizgled savršene organizacije stoji golem trud.

Njezina olimpijska svakodnevica uključuje i putovanja daleko od glamura. Kako bi bodrila hrvatske skijašice, iz Milana je u Cortinu putovala vlakom, što je dio mjera štednje MOO-a. "I mi članovi Odbora koristimo javni prijevoz. Od ranog jutra putujem i razumijem sve navijače", kazala je. Veliku radost, unatoč obvezama, predstavlja joj prisustvo cijele obitelji, posebice kćeri Katarine. "Posebno me veseli što je cijela moja obitelj ovdje, uključujući i moju kći koja će me sad ubiti što sam ju spomenula", našalila se.

S velikom pažnjom prati nastupe hrvatskih sportaša te s razumijevanjem govori o izazovima s kojima se suočavaju, od gustog rasporeda do prilagodbe na uvjete. "Mislim da su doista i dečki i cure napravili sve što je u njihovoj moći. Nije to lako, neki su možda došli preumorni", komentirala je. Unatoč tome, smatra da su se naši sportaši pokazali u najboljem svjetlu i dali svoj maksimum, a nada u dobar plasman skijašica još uvijek postoji.

Osim službene uloge, Grabar-Kitarović ističe da se na Igrama osjeća i kao volonterka te puno vremena provodi u druženju s njima, što vidi i kao promociju za našu zemlju. S ponosom je zaključila kako ljudi diljem svijeta danas prepoznaju Hrvatsku ne samo po nogometu. "Svi znaju za Hrvatsku i ne spominju samo sportove koji nisu sezonski, nego i zimske sportove kad je Hrvatska u pitanju", poručila je.
Kolinda Grabar - Kitarović ZOI 2026.

