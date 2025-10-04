Hrvat briljira na Otoku! Sad je jasno zašto je došao na radar Zlatka Dalića

Hrvatski vratar Ivor Pandur bio je junak pobjede Hull Cityja u devetom kolu engleskog Championshipa. Naš je vratar, naime, u 88. minuti obranio jedanaesterac i osigurao domaću 1:0 pobjedu svog Hulla nad Sheffield Unitedom kod kuće. Do kraja susreta, momčad Sergeja Jakirovića uspjela je osigurati pobjedu.

Jedini strijelac na utakmici bio je Akintola u 30. minuti. Inače, ovo je Hullu ukupno treća prvenstvena pobjeda, a trenutačno su deseti na ljestvici s 12 osvojenih bodova. U sljedećem kolu imat će priliku poboljšati učinak jer igraju protiv Birminghama koji je na 12. mjestu prvenstvene ljestvice.

A Ivor Pandur još je jednom potvrdio odličnu formu u drugom razredu engleskog nogometa gdje brani standardno dobro i u jednoj od najzahtjevnijih liga ima preko 50 utakmica. Podsjetimo, u Hull City je Pandur stigao u siječnju prošle godine i jedan je od najstandardnijih naših vratara u inozemstvu isto kao i u engleskom Championshipu. A za sljedeću reprezentativnu akciju dobio je pretpoziv Zlatka Dalića. Svojim zadnjim izvedbama apsolutno je skrenuo pozornost, čini se, dovoljnu za reprezentativnu razinu!