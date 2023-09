Hrvači i dalje bez olimpijske vize, Huklek posljednja nada, u subotu nastupa i Lizatović

I nakon drugog dana natjecanja u grčko-rimskom stilu, Hrvatska na Svjetskom hrvačkom prvenstvu u Beogradu nema niti jednu pobjedu. Nakon što su već u prvom kolu izgubili aduti Antonio Kamenjašević (77 kg) i dvostruki olimpijac Božo Starčević (82 kg) isto se dogodilo i Filipu Smetku (97 kg) kojem i nije toliko zamjeriti.

Naime, Smetko je nastupio u kategoriji do 97 kilograma u koju je došao iz one niže (87 kg) a namjerio se na borca koji je skidao s radne težine od 100 i nešto kilograma. Tako se i dogodilo da je izgubio od Amerikanca Josefa Raua (1:4) nakon koje borbe hrvatski hrvač nije tražio izliku. Bez obzira na to što mu je ovo bio debitantski nastup na svjetskim prvenstvima.

- Dobro sam započeo borbu, bio sam aktivniji. Taktika je bila da vršim pritisak na zonu a i bio sam aktivniji pa je morao u parter. No, dolje mi se nekako zatvorio, par puta ja jesam došao do hvata no nekako bi mi uvijek "strgao" prste ni sam iskoristio svoj najveći adut a to je parter.

Nastavio je član Sesvetskog Kraljevca borbu s visokim intenzitetom ali nije uspio izboriti pobjedu.

- Htio sam ga izgurati i imao sam četiri prilike kada je bi na korak od zone. U tom nastojanju pao sam na koljeno a on je to iskoristio i kontrirao me za dva boda. Nakon toga mi je još suđen i faul jer sam, takva je bila sudačka odluka, u nastojanju da ga izguram vjerojatno prenisko spustio ruke - kazao je Filip koji je imao što naučiti.

- Šteta što moram učiti na vlastitim pogreškama a i žao mi je što, u nedosegnutom drugom kolu, nisam imao prilike boriti se s aktualnim svjetskim prvakom Armencem Arturom Aleksanijanom.

A dotični je, za samo dvije minute, "samljeo" Amerikanca pa je teško za vjerovati da bi i hrvatski borac bolje prošao.

A posljednje dvije prilike za pokoju hrvatsku pobjedu imat će u subotu iskusni Ivan Lizatović (63 kg), koji uvijek na strunjači ostavi sve što ima, i olimpijac iz Tokija Ivan Huklek (87 kg). A on će već ovdje pokušati izboriti olimpijsku vizu za Igre u Parizu za što bi trebao biti medaljaš a u najgorem slučaju četvrti.

A pokojoj olimpijskoj vizi hrvača nadaju se i u Hrvatskom olimpijskom odboru čiji su predstavnici, Neven Šavora i Damir Šegota, također u Beogradu. A sa Šegotom, šefom Hrvatske olimpijske misije u Parizu, načas smo prošli broj sportaša koji se već kvalificirao za Pariz a njih je 18 a viza je 15.

Od veslača to su braća Sinković i braća Lončarić te Damir Martin a od jedriličara braća Fantela, Stipanović ili Jurišić (to će oni razriješiti), Martin Dolenc i Palma Čargo, od atletičara Filip Mihaljević, Sandra Perković, Bojana Bjeljac, Matea Parlov-Koštro. Za Pariz su vizu izvadili i boksač Gabrijel Veočić i strijelac (trapaš) Giovanni Cernogoraz i kajakašica na mirnim vodama Anamarija Govorčinović te kanuist na divljim vodama Matija Marinić.