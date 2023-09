Šok na startu, dva jaka hrvatska aduta ispala u Beogradu već u prvom kolu

Prvog dana natjecanja u grčko-rimskom dijelu Svjetskog prvenstva u Beogradu, obojica hrvatskih aduta - Antonio Kamenjašević (77 kg) i Božo Starčević (82 kg) izgubila su u prvom kolu. Šokantan je to ishod kako za same hrvače i stručni stožer tako i za vodstvo Hrvatskog hrvačkog saveza koje je u ova dva borca polagalo velike nade.

Antonio Kamenjašević (77 kg) izgubio je od odličnog Kazahstanca Demeua Žadrajeva (0:5) ali na način koji ne pruža utjehu. A za takve situacije i sami hrvači znaju reći da je to bio poraz "bez ispaljenog metka". Kamenjašević uopće nije bio onaj "Kameni" kakvog poznajemo. Na strunjači se nije uspio nametnuti protivniku koji ga je najprije izgurao iz borilišta za 1:0, a onda, iz partera, poveo sa 4:0.

Niti u nastavku borbe, Kameni nije uspio navesti suca da Žadrajeva, zbog pasivnosti, pošalje u parter a to je hrvatskom hrvaču jača strana. Tako mu je jedino preostalo navijati za Kazahstanca, da ovaj izbori finale i njega povuče u repasaž. Kako se to nije dogodilo, Kamenjaševiću ostaje da se za olimpijsku normu izbori sljedeće godine na jednom od kvalifikacijskih turnira. Ili na europskim ili na svjetskim kvalifikacijama.

- Loše sam odradio borbu. U trenutku kada sam trebao izboriti da protivnika spuste, na pola sekunde sam izgubio koncentraciju pa me izgurao van i tu je stekao ključnu prednost - bio je samokritičan Kamenjašević.

Svoju prvu borbu na Prvenstvu izgubio je i Božo Starčević a on je pokleknuo pred mladim Mađarem Szilvassyjem (0:5) koji se u neolimpijsku kategoriju do 82 kg spustio iz Huklekove do 87 kg. Nakon što se obranio u parteru, Starčević je doživio posjekotinu ispod lijevog oka za koju će reći da je bila remeteći faktor. Na koncu ga je Szilvassy, iz stojećeg stava, bacio za četiri boda da bi već sljedeću borbu izgubio što je za Starčevića značilo i kraj natjecanja.

- Obranio sam parter vrlo glatko, iznenađujuće za mene a valjda i za trenere. Tijekom borbe zaradio sam posjekotinu ispod lijevog oka pa su mi to morali "tejpati". Mislio sam da ću izdržati do partera što bi značilo 1:1 i mogućnost da ga dobijem po pravilu posljednje osvojenog boda, čak i ako ga ne bih okrenuo. No, propao je ispod mene i uspio me baciti iz stojke, što mi se u karijeri dogodilo valjda tek drugi put, pa ga sudac nije spuštao u parter tako da tu priliku nisam dobio - pojašnjavao je Starčević.

A za pogled s trenerske klupe pitali smo trenera u seniorskoj reprezentaciji Antona Đoka:

- Kamenjašević nije uspio nametnut svoj stil borbe. Znali smo što Kazahstanac radi no Antonio nije reagirao kako treba. Pustio je Žadrajeva da preuzme inicijativu i ostane bez prilike da osvoji bodove u parteru. U drugoj rundi plan je bio spustiti ga u parter i kada je sudac već dizanjem ruke najavio tu odluku Kameni je u tom trenutku izgubio koncentraciju i ovaj ga je izgurao i samim time poništio odluku o parteru koji je praktički već bio dodijeljen. A Kameni je odličan parteraš i tu bi ostvario prednost. Starčević je borbu odradio dobro no Mađaru je prošao jedan požrtvovni zahvat u situaciji kada nije imao što izgubiti jer da ga je Starčević spustio u parter izgubio bi.

Hrvatskoj na ovom Prvenstvu preostaju još tri nade - Filip Smetko (97 kg) koji nastupa u petak te veteran Ivan Lizatović (63 kg) i Ivan Huklek (87 kg).