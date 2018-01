Osam rundi mogu odraditi sa svakim teškašem na svijetu

U subotu u Areni Riga pred Filipom Hrgovićem treći je meč u njegovoj tek započetoj profesionalnoj karijeri, a treća prepreka zove se Tom Little. No, “Mali Tom” baš i nije tako mali. Teškaš je, trideset mu je godina i za njega kažu da ima brze ruke.

– Taj borac puno udara lijevom, dobro eskivira glavom i dosta je brz i mekan, no ipak on za Filipa ne bi smio biti problem. Little je na svjetskoj rang-listi 83. i to je prvi put da se Filip bori protiv nekog tko je u prvih 100 – najavio je Hrgovićev trener Yousef Hasan na kojeg se nadovezao i štićenik:

– Little nije neka svjetska klasa, ali ne smije ga se ni podcijeniti. Talentiran je. Zna boksati, ima brze ruke i ne boji se. Nije na mojoj razini, no shvaćam ga vrlo ozbiljno. Uostalom, i za ovu borbu spremao sam se kao da se borim za svjetski naslov, a ne kao da mi je tek treća profesionalna borba. Pripreme za ovu borbu trajale su mi deset tjedana, a poznato je da je Vladimir Kličko za svaku obranu imao kamp od osam tjedana. No, nisam se ja spremao samo za ovog protivnika, nego i za sve one koji slijede iza njega, da imam kontinuitet rada. Budući da sam prva dva meča okončao u prvoj rundi, nisam imao priliku duže boksati pa taj broj rundi moramo odraditi na sparinzima.

Više od 50 rundi sparinga

A tijekom dvoipoltjednih londonskih priprema u poznatom Stonebridge Boxing Clubu Filip je imao više suvježbača.

– Odradio sam više od 50 rundi sparinga. Sparirao sam s jednim Španjolcem i lokalnim teškašima među kojima je najzanimljiviji bio Daniel Dubois, nova nada.

Kako smo čuli od Yousefa, na sparinzima se pulen slavnog promotora Warrena nije dobro proveo.

– Tog se 20-godišnjeg momka, koji ima šest borbi i šest nokauta, najavljuje kao budućeg prvaka svijeta. Govore da je čak na sparingu nokautirao Anthonyja Joshuu. Jak je momak, ali ne i dovoljno za Filipa jer on je spremniji nego za prve dvije borbe. Uostalom, nakon dva sparinga s Hrgom na treći Dubois nije došao. Javili su da se razbolio, a njegov otac je Filipu rekao da u njemu vidi budućeg prvaka svijeta.

Sam Filip time se nije htio hvaliti, već je spuštao loptu na zemlju.

– Ja ne volim govoriti što je bilo na sparingu i jesam li ja bio bolji. No, bilo je jako dobro i ja sam zadovoljan. Taj mi je sparing puno koristio. Dubois je borac o kojem se puno govori, a kao takav je i moj potencijalni protivnik.

Prvi put Filip ulazi u borbu predviđenu na osam rundi.

– Na treninzima sam sparirao po osam rundi, a povremeno je to bilo protiv više boraca koji su se mijenjali na meni. Spreman sam za osam rundi jakog tempa za koji mislim da ga on ne može pratiti. Trenutačno mogu raditi osam rundi sa svakim na svijetu.

Najvažniji su dvorana i hrana

Tijekom završnih priprema Hrga i Juki bili su smješteni u apartmanu u Notting Hillu, kozmopolitskom dijelu Londona. Kako nam je trener kazao, nisu izabrali hotel da bi imali više mira.

– U tom apartmanu na Portobello Roadu imali smo svoj mir i komfor. Hranili smo se u obližnjem restoranu, a ni dvorana za trening nije nam bila daleko. No, meni je svejedno gdje sam. Bitno je da imam dvoranu, hranu, pristojan smještaj i dobre sparing-partnere. To je sve što meni treba.

No, priznat će Hrga da ga ipak raduje kada vidi kako ga njegovi menadžer i promotor paze.

– Kamo god dođem, za mene se pobrinu moj menadžer i promotor i uvijek sam dobro zbrinut. I dobar je osjećaj da si tako nagrađen za sav trud koji ulažeš. U najboljim si hotelima, oni se brinu da ti ništa ne nedostaje, za razliku od amaterskog boksa u kojem se ponekad osjećaš kao zadnja rupa na svirali. Tamo se skače oko sudaca, delegata, dužnosnika, a boksačima ostaju samo mrvice, i to samo u ringu. Ljudi u profesionalnom boksu brinu se o nama jer od nas imaju koristi. Zapravo, to je obostrana korist, ali dobar je osjećaj da imaš svoje ljude na raspolaganju.