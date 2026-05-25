Hrabri hrvatski vojnik 45 minuta reanimirao nogometaša i spasio mu život, reagirao je bez oklijevanja

Nogometna utakmica u Zdencima trebala je biti još jedno obično sportsko poslijepodne, no nekoliko trenutaka bilo je dovoljno da se teren pretvori u borbu za život. Kada se tijekom drugog poluvremena srušio igrač NK Šokadija Šumeće, među okupljenima je zavladao šok i nevjerica. Dok su mnogi ostali ukočeni od straha, jedan je čovjek bez razmišljanja potrčao pomoći. Razvodnik Danijel Bluha, pripadnik Hrvatske vojske, kleknuo je uz mladića i započeo reanimaciju, koja će trajati punih 45 minuta.

Borba za život

Taj humani i herojski čin mladog vojnika danas se prepričava kao primjer hrabrosti, prisebnosti i nesebične borbe za ljudski život. Zahvaljujući njegovoj brzoj reakciji, nogometaš je preživio, a liječnici su poslije potvrdili kako je prva pomoć bila pravilno i stručno pružena.

Danijel Bluha dolazi iz Gornjeg Slatinika pokraj Slavonskog Broda, a već 15 godina pripadnik je Oružanih snaga Republike Hrvatske. Radi u Našicama kao vozač u logističkoj satniji Prve oklopno-mehanizirane bojne "Sokolovi". Tog dana nije bio na dužnosti, nego je slobodno vrijeme provodio sudjelujući u organizaciji utakmice.

– Tog dana sudjelovao sam u organizaciji nogometne utakmice. Igralo se drugo poluvrijeme kada se nogometaš iznenada srušio. Igrom slučaja našao sam se tamo. Kada su počeli dozivati pomoć, odlučio sam pristupiti i pomoći u reanimaciji, da mladića održimo na životu. Bogu hvala, sve je dobro završilo. Dečko je živ i zdrav. Nadam se da će nastaviti nogometnu karijeru i želim mu sve najbolje – rekao je Bluha.

Ljudi koji znaju reagirati u kriznim situacijama posebni su, a Danijela je na to pripremila i njegova služba. Mnogi su mu čestitali. Iako je bio udaljen stotinjak metara od mjesta događaja, čim je čuo pozive upomoć, odmah je reagirao. Bez imalo oklijevanja započeo je postupak oživljavanja i ostao uz unesrećenog igrača sve do dolaska Hitne pomoći.

– Nisam ni sekunde razmišljao. Vidio sam da je čovjek u životnoj opasnosti i znao sam da moram odmah reagirati i boriti se za njegov život do dolaska Hitne pomoći – kazao je.

U tim dramatičnim trenucima nije osjećao strah, nego odgovornost i potrebu da učini sve što može kako bi spasio mladića.

– Nije me bilo strah. Odlučio sam se na to jer sam znao da mu moram pružiti pomoć. Primijetio sam da se nitko drugi ne usuđuje, ne znam je li razlog bio strah ili nešto drugo. Išao sam na sve ili ništa – iskreno priznaje.

Reanimacija koja traje nekoliko minuta izuzetno je fizički i psihički zahtjevna, a Bluha ju je provodio čak 45 minuta. Svaka minuta na terenu činila se kao vječnost, a borba za život odvijala se pred šokiranim igračima, sucima i gledateljima koji su u tišini pratili dramatične prizore. Upravo u takvim trenucima dolaze do izražaja prisebnost, znanje i hrabrost ljudi koji ne odustaju ni kada su izgledi neizvjesni.

Kaže kako mu je najveće olakšanje stiglo tek kada su na teren došli djelatnici Hitne medicinske pomoći.

– Kad je došla Hitna, osjetio sam olakšanje, kao da sam skinuo 15 kila tereta sa sebe. Molio sam se samo da dođu što prije, da ga preuzmu, jer ipak su oni za to stručni. Srećom, sve je dobro završilo i nadam se da se takvo što više neće ponoviti – rekao je.

Znanje spašava

Ovaj događaj još jednom pokazuje koliko su znanje iz prve pomoći i pravovremena reakcija važni u spašavanju ljudskih života. Upravo zahvaljujući vojnoj obuci i redovitim edukacijama, Danijel Bluha znao je kako postupiti u presudnim trenucima.

– Da, mi vojnici smo obučeni. Imamo redovna predavanja iz prve pomoći i prolazimo svu potrebnu obuku – kaže.

Iz Ministarstva obrane istaknuli su kako je riječ o još jednom primjeru spremnosti pripadnika Hrvatske vojske da pomognu građanima bez obzira na mjesto, vrijeme ili okolnosti. No iza službenih priča ostaje slika čovjeka koji nije razmišljao o sebi, nego o tome da pred njim leži nečiji sin, prijatelj i suigrač kojemu svaka sekunda znači život.

Njegov pothvat ostat će zapamćen kao dokaz da heroji često nisu ljudi iz filmova, nego obični, skromni ljudi koji se u pravom trenutku odluče učiniti ono najvažnije – pomoći drugome. Kako kaže stara izreka, onaj tko spasi jedan život, spasio je cijeli svijet.