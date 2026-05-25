VLADA: NISMO PRIMILI ZAHTJEV ZA RASKID UGOVORA

Verneu prijeti uskrata odobrenih 89,7 milijuna eura: Robotaksi 5. razine Rimac ne može završiti na vrijeme

Autor
Mladen Milčić
25.05.2026.
u 05:51

U svijetu trenutačno više od 40 kompanija razvija autonomna vozila, a još nijedna nije stigla do 5. razine, koja podrazumijeva da vozilo vozi autonomno u svim uvjetima

Verne robotaksiji od početka travnja uspješno voze zagrebačkim prometnicama, nedavno smo se i sami uvjerili u funkcionalnost njihove komercijalne usluge, kao prve takve usluge u Europskoj uniji, naručivši vožnju putem aplikacije, mobitelom otvorivši vrata automobila i vozeći se gustim zagrebačkim prometom u samovozećem automobilu. Doduše, uz operatera za upravljačem, budući da prema propisima još uvijek čovjek mora sjediti za upravljačem. No operater tijekom cijele vožnje nije poduzimao nikakve radnje i robotaksi nas je autonomno i zaista glatko i bez ikakvih problema odvezao od zagrebačkog Buzina do Arene Zagreb, pa do jezera Bundek.

Verne robotaksi Mate Rimac

Avatar Miloradova pudlica
Miloradova pudlica
06:42 25.05.2026.

Ma tu je sve jasno, ali mene zanima ovo: Večernji list je u 2025. ostvario neto gubitak od 3,9 milijuna eura. U zadnjih šest godina je ostvario kumulativni gubitak od 9,4 milijuna eura. Tko, zašto, i s kojim novcima pokriva taj gubitak? Ajmo malo o tome.

RafaelZDS
06:47 25.05.2026.

Budimo realni i pogledajmo na portalima poslovne ili fine kako stoje kompanije povezane sa Rimcem, naime niti jedna kompanija zadnjih 7 godina ne radi sa plusom, sve su kompanije u debelom minusu i ne znam kako to sve uopće funkcionira, naime sa druge strane činjenica je da Rimac nešto radi, novi baterijski sustavi za BMW, Porsche...ali opet to nije to kao što se prikazuje. Rimac kada natuče dovoljno dugova postat će novi Agrokor i po istom principu će ga rješavati ista ekipa.

fidelio
05:57 25.05.2026.

Pošteno - vratiš lovu ako ne možeš isporučiti. Možda je pametno i ne obećavati nešto što niti sam Google nije u stanju.

