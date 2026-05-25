Verneu prijeti uskrata odobrenih 89,7 milijuna eura: Robotaksi 5. razine Rimac ne može završiti na vrijeme

Verne robotaksiji od početka travnja uspješno voze zagrebačkim prometnicama, nedavno smo se i sami uvjerili u funkcionalnost njihove komercijalne usluge, kao prve takve usluge u Europskoj uniji, naručivši vožnju putem aplikacije, mobitelom otvorivši vrata automobila i vozeći se gustim zagrebačkim prometom u samovozećem automobilu. Doduše, uz operatera za upravljačem, budući da prema propisima još uvijek čovjek mora sjediti za upravljačem. No operater tijekom cijele vožnje nije poduzimao nikakve radnje i robotaksi nas je autonomno i zaista glatko i bez ikakvih problema odvezao od zagrebačkog Buzina do Arene Zagreb, pa do jezera Bundek.