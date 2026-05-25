EPIDEMIJA SE ŠIRI

Ebola izmakla kontroli: stanovnici zapalili kliniku, 18 zaraženih pobjeglo u grad

Danijel Prerad
25.05.2026.
u 14:18

Dio stanovništva vjeruje da je ebola "izmišljotina stranaca" ili nevladinih organizacija kako bi zaradile novac, a zbog sličnosti ranih simptoma ebole s tifusom ili malarijom, rodbina često ne vjeruje službenim nalazima liječnika

Ljutiti stanovnici grada u epicentru izbijanja ebole u istočnom Kongu napali su i zapalili šator koji je bio dio zdravstvenog centra u kojem se ljudi liječe od virusa, priopćilo je osoblje. To je bio drugi takav napad u regiji u tjedan dana. Prema prvim izvješćima, nitko nije ozlijeđen u napadu, ali dok su pacijenti istrčavali iz vatre, 18 osoba za koje se sumnja da su zaražene ebolom napustilo je ustanovu i sada se vode kao nestali, rekao je ravnatelj lokalne bolnice. Ljutiti stanovnici stigli su u kliniku u gradu Mongbwalu u petak navečer i zapalili šator koji je humanitarna skupina Liječnici bez granica postavila za sumnjive i potvrđene slučajeve ebole, rekao je za Associated Press dr. Richard Lokudi, ravnatelj bolnice Mongbwalu.

Avatar Egida
Egida
14:36 25.05.2026.

Ovi kao Srbi. I njih Europa hoće da opljačka kao svijet ove prebogate i školovane Kongoance 😏 Bežte!!!

DR
Drveni
14:29 25.05.2026.

Hoće li prema europskoj uniji inače su do sada bez problema prolazili i bez zdravstvenog pregleda

DP
Drug Pajdaš
14:43 25.05.2026.

Ma to je plandemija, ebola je kao gripa, najobičnija prehlada. Te mjere su protuustavne.

